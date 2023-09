Vi har spilt Ara: History Untold,så kast ut lærebøkene dine

HQ

Når du ser på de fleste 4x-strategispill, vet du hva du går til. Et rutenettbasert kart, sekskanter, ressurser å samle inn og en by å vedlikeholde. Det er ganske enkelt, men det fungerer bra. Xbox' nye strategispill Ara: History Untold ser ut til å snu denne kartstrukturen på hodet. Vel, på en måte. Du styrer fortsatt ditt eget imperium på et generert kart, men i stedet for å forholde deg til det typiske sekskantede rutenettet, har du i stedet store områder der du kan plassere enheter, samle ressurser og mye mer.

Ara: History Untold Civilisation V er utviklet av en stor del av teamet som jobbet med Civilisation V (min personlige favoritt blant 4x-strategispillene gjennom tidene), så jeg var ganske spent på å sette meg ned og spille det på Gamescom. Når du har valgt lederen din og startet spillet, vil du umiddelbart legge merke til likhetene med Civ. Hvis vi går litt tilbake i tid, er det til og med et lignende utvalg av ledere å velge mellom, ettersom du kan velge mellom store historiske skikkelser fra hele verden for å lede nasjonen din til heder og ære. De fokuserer på forskjellige oppgaver, men ser ut til å ha tilpasningsdyktige spillestiler, slik at du ikke er låst til å velge én seier avhengig av hvem du velger.

Som nevnt vil du legge merke til mange likheter hvis du har spilt Civilisation V når du starter Ara: History Untold, men det er også noen store forskjeller. Du starter med mye mer å gjøre i Ara: History Untold, og du kan sende ut en speider med en gang for å lete etter flere spillere, ressurser og alt annet du kan finne, uten å måtte få byen din til å bygge en speider. Dette strømlinjeformer spillet, slik at du kan komme i gang mye tidligere. I stedet for omstreifende barbarer å bekymre seg for, er hver del av kartet bebodd av et eller flere dyr. Noen av disse er nyttige, som kuer, kameler, hjorter osv. Men så er det de farligere dyrene, som du må utrydde hvis du vil gjøre et område trygt å bo i for folket ditt. Krokodiller, bjørner, neshorn og mye mer kan være ganske irriterende skadedyr, så de må tas hånd om på en eller annen måte. Heldigvis vil de, i motsetning til barbarer, ikke aktivt forfølge deg, så du kan ta deg av dem når du vil.

Bare så det er sagt, alt på kartet i Ara: History Untold føles virkelig levende. Du kan se løver jage etter byttet sitt, og du kan få øye på et vandrende medlem av nasjonen din som snubler langt unna grensene. Det gjør at du ikke føler at du bare spiller et digitalt brettspill.

En ting til om kartet. Segmentene er så store at jeg et øyeblikk var bekymret for at bare én enhet ville kunne okkupere dem, noe som ville bety at utforskningen ville bli et mareritt. Men som jeg ble informert om av utviklerne, kan du ha to enheter fra forskjellige nasjoner i ett segment, så lenge du ikke er i krig. Dette blir ikke sett på som en overtredelse så lenge du ikke valser gjennom noens territorium, og det betyr at du ikke blir frustrert over at en enhet fra en annen nasjon blokkerer veien ut til resten av verden.

Ara: History Untold er å gå inn i et overfylt rom, men den visuelle stilen og den forfriskende mekanikken kan hjelpe det til å skinne. Nå som det også kommer til Game Pass, er det sikkert mange som vil prøve seg på dette nye 4x-strategispillet. De flotte kartene gjør at spillerne kanskje vil bli værende lenge nok til å utforske resten av denne dype og tilfredsstillende strategiopplevelsen.

