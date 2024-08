Vi har spilt Avowed: Som Skyrim med bra kampsystem

HQ

"Det er som Skyrim med våpen." Det beryktede sitatet fra den nå vanærede internettpersonligheten ser fortsatt ut til å hjemsøke mange spilldiskurser. Så for å tilfredsstille egoet mitt og skyve samtalen bort fra en veldig merkelig fyr, tilbyr jeg et nytt Skyrim-basert komparativ for Avowed. "Det er som Skyrim med god kamp." Skjønner du? Vi kom til og med helt til "Det er som Skyrim med g-"

Selv om det kan virke avledet av alt det Avowed tilbyr, var det den sterkeste følelsen jeg hadde mens jeg spilte gjennom en time av Obsidians kommende fantasy-RPG. Spilldemoen var sentrert rundt ett fangehull, og et enkelt oppdrag i det. Det er noen få miljømessige gåter, mange fiender å kjempe mot og en minihistorie som du kan avslutte på en av flere måter. En klassisk Skyrim-lignende opplevelse, komplett med følgesvennen din som setter seg på huk så snart du går i skjul og kommer med vittige bemerkninger hver gang du runder et viktig hjørne.

Utformingen av fangehullet var for det meste lineær, men ikke desto mindre underholdende. Noen få steder kunne vi sprenge hull i en vegg for å finne en ny vei, eller lade en dør med strøm for å få litt ekstra bytte, men ellers var strukturen ganske sirkulær og ledet deg tilbake til oppdragsgiveren i begynnelsen når du hadde fullført oppgaven din. I fangehullet måtte vi spore opp et fragment av skinnebeinet til en tidligere gud for å bevise oss overfor hans største fan. Vi skal ikke røpe noen av de mange vendingene, blant annet skjebnen til en gruppe plyndrere som hadde gått seg vill, og den overordnede planen med skinnebensfragmentet, men det hele endte i et spillerbasert valg. Valgene jeg ble tilbudt på slutten av oppdraget var spennende, og det jeg først trodde var et mer ondskapsfullt alternativ, viste seg faktisk å ha et tyngre narrativt moment.

Det er litt vanskelig å si nøyaktig hvor Skyrim-sammenligningen føltes sterkest for meg. Kai som følgesvenn føltes som Lydia på steroider, ikke bare med sin økte tilstedeværelse gjennom hele oppdraget, men også hans nytteverdi i kamp. Det kanskje beste jeg kan si om Avowed etter å ha spilt det, er at det - etter en litt trøblete start - føltes veldig likt min første tid med det femte Elder Scrolls-spillet. Å gå inn i en hule eller et fangehull, uten å vite nøyaktig hva som ventet, men med vissheten om at jeg ville få en historie jeg ville huske.

Jeg bør nok slutte å sammenligne Avowed med et 13 år gammelt spill nå, for Obsidian har laget et veldig bra moderne rollespill ut fra hvordan det ser ut. Den visuelle troverdigheten kommer kanskje på bekostning av 60 fps på konsoller, men spillverdenen ser helt nydelig ut. Fra de vidstrakte landskapene i det fjerne til de små detaljene rett foran deg, ved mer enn et par anledninger tok jeg meg selv i å se meg rundt i miljøene som om jeg holdt en E3-presentasjon. Hvis jeg skal trekke frem noe negativt ved grafikken, må det være karaktermodellene, der de ikke-menneskelige figurene til tider kan se ganske uhyggelige ut. De ser nesten for realistiske ut, som et menneske i cosplay snarere enn en ekte fantasivesen. Fiendene lider ikke av dette problemet, men i de første ti minuttene eller så fikk jeg en støkk hver gang Kai fikk et nærbilde.

Grafikken er kanskje vakker, og fortellingen er kanskje forgrenet, men det er tydelig fra videoene vi har sett så langt og fra spillingen vi har opplevd at Avoweds viktigste USP er kampene. Med inspirasjon fra Fatsharks Vermintide-spill, Avowed, kan du unnvike retningsbestemt når du slåss, noe som skaper et raskere tempo når du dukker unna en fiendesving før du dykker tilbake for en av dine egne. En stor utholdenhetslinje nederst på skjermen brukes når du angriper normalt, spurter eller unnviker, så du bør holde et øye med den, i tillegg til de irriterende fiendene som liker å innta en vertikal posisjon i kamp, men ellers flyter kampene veldig bra i Avowed. Det raskere tempoet hjelper virkelig sammenlignet med andre fantasy-rollespill, og med den store variasjonen du får, kan du raskt finne en tilfredsstillende stil å kjempe med.

Det kan være mer utfordrende i begynnelsen, ettersom du har mange knapper å trykke på, men jeg var litt forvirret over hvorfor en karakter ikke bare ville være en magiker i Avowed. Jeg spilte litt av det Obsidian kalte Barbarian i demoen, men magikeren virket bare å ha den langt bedre verktøykassen. Med magi får du tilgang til løsninger på alle miljøgåtene, mens andre builds må ha med seg spesifikke gjenstander, og selv om du kanskje har flere knapper å trykke på, føltes den store mengden ting du kan gjøre på grunn av de ekstra knappene stadig mer givende etter hvert som jeg fikk taket på kampene. Det kan bare være personlige preferanser og skyldes min begrensede tid med Barbarian eller andre builds, men det føltes absolutt som om magi hadde økt styrke.

Noen krympende dialoglinjer og mangel på innledende spenning fikk meg til å føle meg litt skjelven da jeg først startet Avowed, men da spillet trakk meg inn, lærte jeg mer av systemene og ble mer trygg på å forstå hva det er, svulmet spenningen min for den fulle utgivelsen neste år. Jeg støtte på en eller to visuelle bugs, så det er nok best Avowed bruker litt ekstra tid i ovnen, men med kamp som virkelig synger kombinert med Obsidians pålitelige hender på historie- og oppdragsdesign, er vi inne for en veldig sterk fantasyopplevelse i dette tempoet.