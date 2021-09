Vi har spilt Far Cry 6

HQ

Vi har sett mye av Far Cry 6 de siste månedene. Ubisoft har bombardert oss med en rekke trailere som alle gir en litt nærmere kikk på spillet, det være seg historien, verden eller hovedskurken: Giancarlo Espositos Anton Castillo. I forkant av lanseringen har vi til og med hatt sjansen til å prøve spillet selv, ved å spille de første timene der vi fikk utforske øya Yara, møte opprørerne som kjemper for frihet, og til og med stå ansikt til ansikt med Castillo selv.

Fortellingen som driver Far Cry 6 likner tidligere spill i serien, i det aspektet at du kjemper mot en mektig leder som har herredømme over en region. Espositos Anton Castillo, hvis tilstedeværelse fyller alle rom han kommer inn i, søker ikke annet enn å returnere Yara til sin tidligere prakt, selv om det betyr å gjøre landskapet til en militærstat hvor innbyggerne kommer etter landsomfattende industriell og økonomisk vekst. Far Cry 6 er annerledes med måten det forteller historien, ettersom den tar oss vekk fra den typiske "skyt først, still spørsmål senere"-mentaliteten til serien og i stedet bringer oss til kamp som gerilja - hvilket legger vekt på sniking, å bli ett med verden og å kjempe for friheten uten den teknologiske støtten som militæret besitter.

Du tenker kanskje at dette er stort sett det som alle Far Cry-spill har tilbudt fram til nå, og for det meste har du kanskje rett, men Far Cry 6 ser ut til å utfordre hvordan vi nyter serien ved å bygge Yara til å være et geriljaparadis. Den nydelige øya er skapt med et imponerende detaljnivå som løfter den åpne verdenen. Det er typiske veier og stier å reise rundt på, men siden Yara har vært gjenstand for geriljaopprør i flere tiår, har jungelen skjulte stier som fungerer som ideelle måter å navigere øya uten å tiltrekke militærets oppmerksomhet. Stable dette opp med håndlagde våpen og utstyr (vi snakker mer om dette om et øyeblikk) og tilføyelsen av hester, en ny transportform som er mye mer smidig og tiltrekker seg langt mindre oppmerksomhet enn motorbaserte kjøretøy, og du får en spillestil som er kjent, men også unik.

Yara er et ganske stort sted, og er delt inn i regioner som er definert av nivåer, noe som betyr at det ikke er den beste ideen å bare valse inn på de dypeste punktene på kartet og skyte ned alle som står i veien. Du bør virkelig forberede deg og levle opp for å ha en sjanse mot de militære styrkene som er spredt over hele øya, og det vil kreve å hjelpe opprørerne med å ta over sjekkpunkter, eliminere mål, ødelegge fasiliteter, du vet, de typiske Far Cry-verdensaktivitetene. Men igjen, det er ikke noe som hindrer deg i å utfordre deg selv ved å dra dit tidlig.

Det er annerledes enn systemet som brukes i Far Cry 5, der man kunne gjennomføre det hele i den rekkefølgen man selv ønsket. I Far Cry 6 er det hele satt litt mer opp som Ghost Recon: Wildlands/Breakpoint, for du er en smule begrenset i forhold til hva du kan gjennomføre og når. Men det betyr også at du oppfordres til å utforske hver krik og krok av en gitt region før du beveger går videre til neste, uten å bruke den typiske Ubisoft-oppskriften for å fullføre et veipunkt/utpost for å låse opp en haug med sideoppdrag på kartet - i stedet har Far Cry 6 noen få NPCer som sakte vil mate deg med nye oppdrag for å hjelpe deg med å holde deg på rett spor.

Selv om en engasjerende og tettpakket sandkasse en av søylene i Far Cry (Yara vil til og med introdusere hele levende økosystemer for å få øya til å føles mer realistisk), er selve spillets ytelse også avgjørende. Etter det vi har opplevd leverer Far Cry 6 flytende og responsive bevegelses- og skytesystemer, og det ser ut til å øke innlevelsen med noen få (som vi har lagt merke til) interessante mekanikker.

Ta for eksempel våpnene. Du kan modifisere og oppgradere utstyret på arbeidsbenker i hele Yara ved å bruke ressurser du har funnet på øya. Dette kan innebære å montere en håndlaget lyddemper på et våpen, eller til og med nye sikter for å kjempe over lengre avstander, og mens alle disse oppgraderingene vil endre utseendet på våpenet, vil de også legge til noen nye mekanikker. Hvis du for eksempel overbruker et våpen med lyddemper, vil lyddemperen overopphetes og tvinge deg til å ta et øyeblikk for å kjøle den ned før du kan begynne å skyte igjen.

Og for å bygge videre på gerilja-naturen i kjernen av Far Cry 6, har Ubisoft til og med lagt til muligheten til å hylstre våpnene dine, slik at du blander deg inn i lokalbefolkningen, noe som er et spesielt praktisk triks da det å nærme deg en vakt eller myndighetsperson uten skytevåpen i hånd kan gi deg muligheten til å bestikke dem for å lære litt ny informasjon om militære bosetninger i nærheten.

Men siden Far Cry ofte har vært kjent for å være langt fra normalitet med realismen i spillet, har Ubisoft også sørget for å utstyre spillerne med en rekke systemer og verktøy som gir Far Cry 6 litt teft. Fallskjerm og vingedrakt er tilbake, slik at du raskt kan reise rundt på øya på en mer inkognito måte, kjæledyr vil delta og hjelpe til i kamp (og ja, dette inkluderer Guapo, krokodillen med skjorte), og som kronen på verket har vi det mest iøyenfallende tillegget: Supremo-ryggsekkene. Disse opererer som ultimate evner og kommer i forskjellige varianter. The Exterminator er i utgangspunktet en rakettskyter med flere løp, og Zona Medicina er mer støttende og gjenoppliver og helbreder deg og dine allierte, og hver kan brukes en gang før de må kjøles ned i lang tid før neste bruk. De er bisarre og drives av uran - så du vet at de er "the real deal".

Det er vanskelig for oss å ikke glede oss til lanseringen av Far Cry 6 nå. Visst, du kan argumentere med at hvis det ser ut som en and, svømmer som en and og kvakker som en and, er det sannsynligvis en and, om du forstår hva vi mener. Men det tar ikke bort fra det faktum at Ubisoft ønsker å gi oss en virkelig engasjerende og visuelt imponerende verden med mye å utforske, bygget med et flytende og responsivt kontrollsystem som aldri er vanskelig å betjene. Vi kommer ikke til å fortelle deg at Far Cry 6 gjenoppfinner hjulet eller noe, men vil det by på en morsom opplevelse av høy kvalitet som burde underholde i timevis? Absolutt.

