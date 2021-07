Vi har spilt FIFA 22

FIFA 22 er en merkelig utgave av den endeløse fotballspill-serien ettersom det er delt i to: forrige generasjons versjon (PC, PS4, Xbox One) og neste generasjons versjon (PS5, Xbox Series X|S). Begge versjonene deler noen nye funksjoner, men de største endringene blir å se i neste generasjons-versjonen, og EA Sports lover at disse vil utgjøre en stor forskjell. Men er det virkelig så stor forskjell? Jeg prøvde å finne ut det i en privat beta-test av PlayStation 5-versjonen.

Funksjoner kun for den nye generasjonen

Årets store høydepunkt er HyperMotion, en ny funksjon som kombinerer to teknologier (Avansert 11v11 kampopptak og maskinlæring) "for å gi den mest realistiske, responsive og sømløse spillopplevelsen", ifølge linjeprodusent Sam Rivera. Avansert 11v11 kampopptak er akkurat det navnet tilsier. Her har 22 spillere spilt en kamp på en stadion samtidig som de har hatt på seg spesiallagde drakter med bevegelsessensorer som har gitt EA muligheten til å ta opp en massiv mengde virkelige bevegelser. De sier dette har latt de ta opp bevegelser med høyere intensitet ettersom spillerne reagerer på virkelige kamphendelser i stedet for å utføre bevegelser de blir bedt om i studio som tidligere. Dette er så kombinert med maskinlæringen, et kunstig intelligenssystem som brukte virkelige data fra kamper til å forutse bevegelser og utførelser.

Hvorfor er dette kun på de nye konsollene? Ifølge Sam Rivera hadde EA allerede nådd grensen for maskinvaren i de gamle konsollene, og dette gjorde det vanskelig å legge til nye funksjoner. Med raskere CPU, SSD og økt RAM-kapasitet er det nå mulig å implementere HyperMotion som de angivelig har jobbet med i flere år allerede. Grunnen til at PC også er på forrige generasjon er at EA ikke ønsker å heve minimumskravet til PC-brukere riktig enda. Dette ville vært nødvendig om de skulle implementere HyperMotion.

Men hva betyr det? EA påstår det er "den største animasjonsoppdateringen noensinne" i et FIFA-spill med over 4000 nye animasjoner. Maskinlæringen studerer så alle bildene i disse animasjonene, og prøver å lage nye animasjoner i sanntid i forhold til ballen som igjen betyr at spillerne nå skal reagere realistisk til hvert ballmottak, skudd og så videre.

Spillerne reagerer også bedre til kontakt seg i mellom, og spesielt i hodedueller, når de faller oppå hverandre, dytting, holding og andre lignende bevegelser. Ballmottak har også blitt forbedret nå som spillet ikke lenger bruker animasjoner som krever to touch for å få kontroll på ballen (som å ta den ned på brystet og så ned til bena når den kommer ned). EA har tidligere foretrukket å bruke korte animasjoner for å få en bedre overgang mellom animasjonene, men de sier nå at den overgangen kan oppnås (og endre animasjonen i sanntid om nødvendig) med lengre animasjoner på de nye konsollene.

Den generelle kunstige intelligensen har også fått en overhaling nå som spillet er kapabelt til å prosessere betraktelig mange flere bevegelsesmønstre i sanntid. Defensive bevegelsesmønstre har fått en total overhaling hvor hver spiller dekker forskjellige soner på banen i sanntid. EA viste oss klipp av spillere som beveget seg på banen i både forrige og det nye FIFA, og i den nye bevegde spillerne seg langt mer som én enhet enten de gikk fremover, bakover, til venstre eller til høyre.

Til slutt har EA implementert en rekke nye animasjoner knyttet til personlighet som en del av HyperMotion. Dette inkluderer at spillere tørker svette, peker mot posisjoner eller snakker med mot- og medspillere som om det var en virkelig kamp.

Hvordan endrer dette spillet? Vel, det endrer noen få ting. De nye animasjonene, spesielt kontroll av ballen og i hodedueller, er vesentlig bedre. Med det sagt så er det fortsatt noen 'rykninger' som skapes mest av driblinger og skjerming av ballen, og spillere roterer superkjapt på femøringen rimelig unaturlig. Ballen går fortsatt gjennom spillernes egne ben, og det er fortsatt umulig å overse. På tross av alle oppgraderingene på animasjonssiden, var det ekstremt skuffende å se at disse problemene fortsatt er tilstede.

Jeg føler også at selv om spillerne beveger seg mer som en gruppe gjør de fortsatt en forferdelig jobb i å dekke både ball og motstanders posisjon. Akkurat som i FIFA 21 er det altfor enkelt å spille på kontringer ettersom det fortsatt er vanskelig for forsvarerne å stoppe gode offensive løp, og dette resulterer i kamper med unaturlig mye mål. AI'en (i alle fall på Legende-vanskelighetsgrad) sentrer ballen altfor hurtig seg imellom, og det er ikke noe problem om tre spillere sentrer seg i mellom på ett eller to sekunder med stor presisjon, inklusive høye baller. Dette gjør det ekstremt vanskelig å dekke pasningslinjene ettersom spillerne dine rett og slett ikke kan bevege seg fort nok.

Nye funksjoner til begge generasjoner

Selv om HyperMotion kun er tilgjengelig på PS5 og Xbox Series X|S-versjonene finnes det også nyheter som kommer til alle versjoner, inkludert en total overhaling av keepersystemet. "Vi hørte mye tilbakemeldinger på dette", sa Sam Rivera, og EA bestemte seg for å implementere et nytt system som inkluderer tre hovedaspekter for keepere. Flere realistiske redninger, mer personlighet blant keeperne og en større animasjonsoppdatering.

Fra hva jeg så i denne beta-versjonen er keeperen bedre, og har noen virkelig kule nye animasjoner. Jeg satte ekstra pris på hvordan de nå ville slå ballen ned foran seg når de stopper harde skudd for så å reagere kjapt for å plukke den opp igjen før det angripende laget. Jeg hadde en spesiell kamp mot Gianluigi Donnarumma hvor han stoppet så å si alt. Til slutt klarte jeg å sette to baller bak han, men hadde det ikke vært for den italienske europamesteren ville resultatet vært langt mer i mitt favør.

EA nevner også et nytt ballfysikk-system som bruker ny datainformasjon til å opptre mer som i det virkelige liv. Det kan godt hende dette stemmer, men jeg merket ikke noe særlig til det i min tid med spillet for å være ærlig. Det jeg riktignok la merke til var den nye "eksplosive sprinten" de har gitt til eksplosive spillere for å tillate de å akselerere fortere å nå toppfarten kjappere. Andre spillere vil etter hvert ta igjen de, men de første 1-2 sekundene med ekstra hastighet i starten lar de komme lett forbi forsvarsspilleren. Bommer du derimot med timing eller retning, og i stedet styrer rett mot en forsvarer mister du ballen rimelig enkelt.

På taktikkfronten kan du nå velge mellom to offensive taktikker. Den ene for når ballen er på din egen banehalvdel, og en andre for når ballen er på motstanders banehalvdel. Som eksempel kan du ta det med ro når du har ballen i forsvarsleddet, eller sette opp tempoet mer når ballen passerer midtstreken. Dette er mer avanserte taktikker for mer erfarne spillere i likhet med nye finter og ferdighetsbevegelser ved mottak av ball og lignende. Statistikksiden har også fått et ansiktsløft med vesentlig mer informasjon enn tidligere på områder som skudd, pasninger, hvor ballen har vært på banen og lignende.

EA vil også inkludere små filmatiske scener med små detaljer som sprinkler, spillere som kommer på banen med jakke på eller som holder barn i hånden når de entrer matten. Noen spilleres utseende er oppdatert (Lukaku ser nå virkelig ut som en kraftplugg), hårfrisyrer og tatoveringer har også fått oppdateringer i tillegg til nye animasjoner blant publikum. Stewart Robson og Alex Scott er en ny tilgjengelig kommentatorduo på engelsk, og på den nyeste generasjonen kan du også oppleve forbedrede reaksjoner på nettene når ballen treffer de.

Etter 90 minutter: Uavgjort og overtid

Selv om jeg likte noen av de nye funksjonene, og det er virkelig noen gode forbedringer, er det vanskelig å si hvordan forrige generasjons utgave er ettersom jeg kun testet PS5-versjonen. Jeg er ikke overbegeistret over spillbarheten. Taklinger er bedre, og de datastyrte spillerne får ikke automatisk tilbake ballen etter en takling. Men spillet har fortsatt rykninger og småfeil som irriterer, og forferdelig pasningsdekning gjør forsvarsspill ekstremt frustrerende, samtidig som kontringsspill gjør det ekstremt enkelt å score mål. Jeg føler også at pasningsspillet er langt verre, og det sier en god del ettersom jeg ikke var spesielt fan av pasningene i FIFA 21 heller. AI'en vurderer rett og slett ikke hvor du sikter, og prøver alltid å sentre til nærmeste spiller, og selv på lengre pasninger (når jeg holder knappen inne lengre) fungerer ikke like godt som de gjorde. Jeg prøvde å endre innstillingene fra assistert til manuell eller semi-assistert, men det var fortsatt ikke tilfredsstillende. Dette er uheldig all den tid pasninger brukte å fungere veldig mye bedre i de eldre FIFA-spillene.

Totalt sett har jeg blandede følelser når det kommer til FIFA 22. Det veksler mellom nye spennende funksjoner og både gamle og nye problemer som gjør det til en mindre gledelig fotballopplevelse. Vi er derimot flere måneder unna utgivelse, og EA Sports har mye tid på å rette på ting etter tilbakemeldinger. Bare tiden vil vise om de klarer å komme tilbake med et godt produkt.