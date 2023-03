Vi har spilt Lego 2K Drive - Er Legos nye racingspill en vinner eller stopper det på startflata?

HQ

Gjennom årene har vi fått et hav av Lego-spill. Det være seg Star Wars, Harry Potter, The Lord of the Rings, Marvel, DC, til og med enkle Lego-originaler som det mer moderne Lego Builder's Journey eller det klassiske Lego Island. Vi har blitt skjemt bort. Og nå ønsker 2K å komme inn på denne banen, ettersom de nå har inngått et flerårig partnerskap med det danske leketøysmerket for å levere en rekke videospill, noe som starter med det nylig annonserte Lego 2K Drive.

Som du sikkert kan antyde fra navnet på dette spillet, er dette ikke et plattformeventyr som de vi har kommet til å forvente fra TT Games. Nei, dette er en ren racingtittel, men det drysses inn mye av den Lego-sjarmen for å gjøre det til mer enn bare endeløs konkurranse på banen.

HQ

Det jeg mener med dette er at Lego 2K Drive, som er utviklet av Visual Concepts, faktisk er et racingspill med åpen verden, hvor du kan lete etter samleobjekter, konkurrere i løp, fullføre tilleggsaktiviteter og sideoppdrag, alt på toppen av å tilpasse og til og med lage dine egne kjøretøy, alt i den fantastiske verdenen til Bricklandia. Tenk på Forza Horizon, bortsett fra at i stedet for å bruke simulert kjøremekanikk der realisme er målet, er det mer arkadeaktige mekanikker spillet er bygget på.

Dette er en annonse:

Mange av dere vil sannsynligvis umiddelbart tenke på Forza Horizon 4s Lego Speed Champions-utvidelse når jeg tar opp denne sammenligningen, men det er verdt å gjøre det klart at disse to Lego-opplevelsene ikke kunne føles mer forskjellige i praksis. Ettersom gameplayet her bruker gokart-lignende fysikk, får du svært kaotisk, fartsfylt action der det å vinne et løp ikke bare handler om hvor godt du kjører, men også hvor intelligent du kan bruke oppsamlede power-ups - for eksempel raketter eller et edderkoppnett (tenk Mario Karts Blooper-blekk) - og også reagerer på motstanderens forsøk på å bruke disse evnene mot deg.

Det hele går et skritt videre her også, da det er muligheter for å tilpasse loadouten din. Det er ingenting sammenliknet med Call of Dutys nåværende Gunsmith-system, men det tillater spillere å endre på hvilke biler de bruker i gate-, off-road og vannbanene - med disse kjøretøyene som automatisk byttes til når du begynner å kjøre i et annet terreng. Det er et uvanlig system som forsterker kaoset når du er i løp, men ellers er det egentlig ikke merkbart i det hele tatt.

Selv om jeg kan si at tiden min med Lego 2K Drives racingdel ikke blåste meg bort og presenterte noe virkelig nytt, var det utrolig morsomt, og jeg synes Visual Concepts har laget en veldig kompetent kartracer her. Det er ingen Mario Kart - svært få kartracere kan leve opp til denne serien - men den er unikt og spennende nok til å stå på egne ben.

Dette er en annonse:

Men Lego 2K Drive er mer enn bare racing, og dette spillet har også en åpen verden å utforske, med en historie å følge. Det er her du umiddelbart innser at dette er et spill som er skreddersydd for et yngre publikum, da verden (som er delt opp i mindre biomer som ikke er fysisk forbundet) føles ganske ufruktbar og flat å kjøre rundt. Bortsett fra å kjøre fra løp til løp, er det veldig grunnleggende sideoppdrag, en haug med samleobjekter, minispill (for eksempel korte tidsutfordringer eller hopp - tenk igjen Forza Horizons Danger Signs), og hvis det ikke var for at disse belønner deg med erfaring for å kunne konkurrere i neste løp, ville jeg sannsynligvis ende opp med å hoppe over disse helt.

Det er imidlertid verdt å legge til at Lego 2K Drives åpne verden ikke er noen koloss som vil ta titalls timer å fullføre. Biomene er mindre og er mer som brede lekeplasser for deg å kaste bilen rundt i og kverke noen timer her og der. I den litt over tre timer lange økten jeg hadde med spillet, gikk det meste av tiden til opplæringsbiomen og den andre biomen i form av Big Butte.

Spesielt navnet på sistnevnte er en perfekt grunn til å snakke om tonen i dette spillet som helhet, da Lego 2K Drive har en humor og natur som ligner mange andre Lego-verk. Det er teit, dumt og proppfullt av humor vil kile yngre folk og til og med føre til at mer modne kommer til å fnise her og der. Denne tonen er sannsynligvis den eneste grunnen til å ta hensyn til kampanjen og fortellingen, da den ellers ikke gjør mye for å gripe spilleren. Det føles som om det er laget rett og slett slik at spillet har en fortelling, og uten annen grunn, da det har lite minneverdige karakterer og et plott som ikke er veldig gripende. Men igjen, Lego 2K Drive er ikke ment å være en The Last of Us-utfordrer, og det faktum at Visual Concepts har lagt mer fokus i racing og tilpasning er veldig positivt.

Ved å berøre racingaspektet igjen, vil denne tittelen også inneholde støtte for delt skjerm, online-kamper og til og med fremtidig innhold som vil bringe enda flere baner til spillet (pluss flere biomer og så videre). Støtten etter lanseringen betyr ikke at Lego 2K Drive vil bli overveldet av inntektsgenerering, da jeg ble fortalt at Lego er veldig streng med denne praksisen, noe som betyr at alle måter du kan bruke ekte penger på spillet vil komme i form av Battle Pass, og ikke måter som vil påvirke selve spillingen. Selv om, med tanke på at Garage-tilpasningspakken eksisterer, vil du sannsynligvis ikke finne mye grunn til å trenge å kjøpe ekstra kosmetikkalternativer som finnes i Battle Passene.

Og jeg sier dette ettersom Garage-systemet minner meg om en utviklet versjon av Lego Builder's Journey-byggesystemet, og tillater spillere å bokstavelig talt lage hva enn slags kjøretøy de ønsker ved å plassere en samling av hundrevis av forskjellige klosser på en rekke unike chassis, for enten gatebiler, off-road-biler, eller vannbaserte biler. Det er komplekst, og om noe, litt overveldende ved første øyekast, men når du begynner å knekke koden, og begynner å mestre klosseplasseringsmekanikeren som kan være litt klønete, begynner det virkelig å blomstre til noe spesielt og spennende.

Jeg skal ikke si at Lego 2K Drive etterlot meg blåst av banen etter den tre timer lange forhåndsvisningsøkten, men jeg hadde det gøy for det meste, og jeg tror yngre folk spesielt (eller foreldre med yngre barn) vil storkose seg med dette spillet. Og det beste er at du ikke trenger å vente lenge for å faktisk spille det, da spillet kommer så snart som 19. mai til PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series og Nintendo Switch.