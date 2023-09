Vi har spilt Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

HQ

Jeg innrømmer at jeg tilbrakte mye tid inne på Sega-standen på Gamescom, men det var så mange viktige utgivelser for de kommende månedene at jeg ikke kunne la muligheten til å være en av de første til å prøve dem gå fra meg. Og selv om jeg allerede hadde besøkt Sonic Team og Atlus, måtte jeg likevel inn i et rom for å møte en venn jeg ikke hadde sett på mange år: Kazuma Kiryu.

For å si det rett ut, er den legendariske hovedpersonen i Yakuza -serien tilbake med bedre grafikk, et forbedret system (med den Agent -stilen jeg skal snakke om) og med mer alvorlige blikk, rynker og "ikke gå meg på nervene, jeg har en dårlig dag"-fjes enn i de sju kanoniske delene til nå. Men i demoen jeg så i Köln, virket han også som en sliten mann, utslitt av et liv i kamp, og hvis øyeblikk av ro eller lykke knapt varer et åndedrag. Som vi allerede vet fra slutten av Yakuza 6, iscenesatte Kiryu dekkoperasjonen av sin falske død og trakk seg tilbake fra Yakuza i bytte mot å bli en sovende agent for myndighetene. Men skjebnen til Dragon of Dojima ser ut til å være en endeløs kamp til verdens ende, og denne gangen blir det som skulle være et rutinemessig eskorteoppdrag til en utpressing av eks-yakuzaen for å beskytte de foreldreløse barna på barnehjemmet han var med på å grunnlegge.

Selv om vi selvsagt ikke fikk se noen historie i demoen, er jeg ikke i tvil om at fortellingen kommer til å leve opp til serien, noe produsenten av denne delen, Hiroyuki Sakamoto, selv formidlet til meg i intervjuet jeg hadde med ham, som du kan se nedenfor.

Igjen, i denne demoen kunne jeg bare se Kiryu ankomme med en ung jente ved navn Akame i dette Kamurocho-lignende neonbelyste paradiset med et enormt slott i bakgrunnen kjent som "The Castle". Faktisk er alle disse bygningene (med kasinoer, butikker, butikker, arkader og så videre) plassert inne i et gigantisk lasteskip der denne delen finner sted, noe som er perfekt for å vise oss det store utvalget av sideaktiviteter og minispill som har blitt introdusert her. Men før jeg i det hele tatt rekker å nærme meg døren til det første kasinoet, klar til å bruke noen tusen yen, kommer en gruppe yakuza-fotsoldater (tydeligvis nybegynnere, for de vet ikke hvem de har med å gjøre) ut for å slåss. Og jeg er henrykt over endelig å få en smak av kampstilen Agent.

Kampene er basert på fancy bevegelser og bruk av miljøobjekter og en slags krok som man kan binde fiender med og kaste dem mot hverandre eller mot bakken. De vanlige kombinasjonene er også her, men i dette tilfellet ser det ut til at Kiryu kjemper "renere", som om han holder tilbake litt av raseriet sitt og leverer mer presise slag i stedet. Kontrollene er fantastiske, og karakteren beveger seg fra motstander til motstander over skjermen med umiddelbar respons. Husk at Like a Dragon Gaiden er et actionspill, og ikke et turbasert rollespill, slik Like a Dragon with Ichiban Kasuga er.

Stilen Agent ser ut til å være spesielt effektiv mot store grupper fordi den bruker alle objekter i omgivelsene, det være seg reklametavler, lyktestolper eller den nevnte kroken, som er svært enkel å misbruke på grunn av sin effektivitet og hurtighet. På bare noen få øyeblikk har vi ryddet scenen, men vi har en annen avtale hvis vi vil fortsette å kjempe i Coliseum, hvor vi kan tilpasse karaktergruppen vår med noen av de mest kjente ansiktene i Yakuza serien og spille dem mot hverandre, legge til spesielle regler eller gjenskape noen øyeblikk av sagaen. Men siden tiden er knapp, skyndte vi oss over til The Castle for å undersøke hva det har å by på, og det ser ut til at hvis du har penger på deg, kan dette stedet underholde i timevis når spillet kommer ut i november.

Minispillsystemet førte oss til et rom der vi kunne sitte ved bord og satse pengene våre på kortspill med kortstokker av Hanafuda. Jeg er ikke så kjent med Oicho-Kabu, men jeg likte definitivt Koi-Koi. Grensesnittet for disse minispillene er veldig intuitivt, og selv om du aldri har prøvd disse spillene før, kan du lære med en gang med de omfattende veiledningene. Men slapp av, hvis du ikke har lyst til å lære deg de tradisjonelle japanske kortspillene, kan du også more deg med poker eller dart, og det er bare en glipp. Premiepolletter kan byttes mot gjenstander og tilbehør som øker Kiryus statistikk, så det er nok verdt å stoppe her i noen timer for å kose seg.

Og ettersom tiden var i ferd med å renne ut, ville jeg ikke gå glipp av muligheten til å se en av de mest kuriøse nyhetene i Like a Dragon Gaiden: Cabaret. Dette er en bygning der du får tilgang til et minispill (en visuell miniroman?) der vi ser ekte bilder av "eskorte"-jenter som er typiske for Japans dyre underholdningsbarer, som er hjelpsomme, og som konverserer og kommer med drinker. Gjennom dialogalternativer kan du be dem om å fortelle deg om fortiden sin, snakke med en bestemt "tone" eller fortelle deg om ting. Ikke at det går veldig dypt, men jeg syntes dette var et skritt videre i å gjenskape de aktivitetene som medlemmer av de "ekte" familiene hjemme utvilsomt liker.

Dessverre tok demoen slutt akkurat da jeg forlot rommet, men takket være dette glimtet kan jeg allerede nå si at Like a Dragon Gaiden kommer til å bli et av de mest etterlengtede spillene mine fram mot slutten av året: en lovende historie, de mest tilfredsstillende kampene i hele serien og dusinvis av minispill (jeg gleder meg til å se den nye karaoke-spillelisten) som kan nytes i det uendelige. 9. november, vær så snill, kom nå.