Vi har spilt litt Assassin's Creed Mirage

Assassin's Creed-serien har alltid handlet om å oppleve fortiden gjennom nåtidens briller. Det er derfor passende at det er akkurat det Ubisoft gjør med Assassin's Creed Mirage, som forsøker å vende tilbake til røttene etter at Valhalla kanskje beveget seg litt for langt fra seriens vanlige DNA. I forrige uke fikk jeg tilbringe tre timer med det kommende spillet (det skulle egentlig vært fire, men Ubisofts forhåndsvisningssesjoner er muligens mer kompliserte enn noen Animus-maskin), og inntrykket var positivt. Veldig positivt, faktisk.

Som de fleste av dere sikkert har hørt, spiller vi som Bassim, som også hadde en rolle i Valhalla. Året er 861, og den unge gutten er fortsatt ikke annet enn en lommetyv i byen Anbar i dagens Irak. I det første oppdraget i forhåndsvisningen følger vi barndomsvennen Nehal på en tur nedover memory lane, men det er alt annet enn en fredelig spasertur når vi hopper over hustak og hindringer. Parkour er tilbake i stor stil, og vi navigerer elegant over hindringer, glir ned tau, klatrer over vegger og gjør til og med stavsprang, som er en av de få nye akrobatiske mekanikkene. Resten er resirkulert, men det gjør ingenting, for parkouren føles mye mer smidig og naturlig enn før. Det kan fortsatt bli litt klønete, men ikke nok til å ødelegge innlevelsen.

Introen er raskt over, og vi hopper i tid og sted til Alamut Castle, et sted i dagens Iran som også var med i noen av de tidligere spillene. Det fjellrike området fungerer som en slags treningsleir for snikmordere, og det var ganske morsomt å se Bassim forsøke seg på seriens ikoniske trossprang og lande på rumpa i en høystakk. Heldigvis er det rikelig med muligheter til å perfeksjonere parkouren, for Alamut vinner sannsynligvis den lite flatterende prisen som verdens minst handikapvennlige destinasjon. Hvert eneste område, enten du vil besøke en trener eller en selger, krever dødsensfarlige stunts for å nå frem. Den viktigste treningen under vår mentor Roshan, en herdet kvinne med en nesten komisk hes stemme, var imidlertid i kampens kunst. Mirage har beholdt kampsystemet fra Origins og de siste Assassin's Creed-spillene, noe som betyr at unnvikelsesmanøvrer og presist timede parader er avgjørende for å ha en sjanse til å overmanne fiendene.

Kombinasjonen av forbedret stealth og et mer oppslukende kampsystem viser seg umiddelbart å være en vinneroppskrift når jeg endelig slippes løs i Bagdad. Med muligheten til å gjemme seg i skyggene og bruke klassiske verktøy som røykbomber og giftpiler, har vi alle verktøyene vi trenger for å ta ut målene våre i det skjulte. Og i motsetning til for eksempel Syndicate er ikke verktøyene bare kjekke å ha - de er en absolutt nødvendighet. Bassin er ikke en fullt utstyrt kriger som bare kan knuse fiender med rå kraft og kraftige våpen. Rollespillmekanikken er skåret inn til beinet, og selv om det finnes et lite ferdighetstre, vil du ikke kunne komme deg gjennom spillet ved å slipe nivåer og finne bedre utstyr.

Heldigvis for oss er Bagdad et snikmorderparadis med flere gjemmesteder per kvadratmeter enn noen annen by. De flate takterrassene er aldri mer enn noen få hopp eller hvelv unna, og hvis du velger å bevege deg langs bakken, kan du alltid forsvinne i de store, pulserende folkemengdene som befolker markedene og de trange smugene. Som et møtepunkt mellom ulike kulturer og sivilisasjoner er den gamle metropolen ekstremt fascinerende og minner om Konstantinopel fra Johannes' åpenbaring, men i en helt annen skala. Da jeg zoomet ut på kartet, ble jeg overrasket over at det jeg trodde var hele byen, faktisk bare var én av flere bydeler. Og i motsetning til de siste spillene virker det faktisk som om hver eneste lille krok er fylt med gåter og hemmeligheter. Når man kommer fra Valhalla, er det nesten som å gå fra et linoleumsgulv til et fint vevd teppe.

I likhet med selve byen er oppdragsstrukturen fin og forgrenet. Til å begynne med var jeg litt irritert over at de ikke hadde gått tilbake til de selvstendige GTA-lignende oppdragene fra før serien ble et rollespill, men skepsisen min ble raskt gjort til skamme. Ubisoft Bordeaux har gått et skritt videre og funnet inspirasjon helt tilbake til det opprinnelige Assassin's Creed. Den gang måtte Altaïr finne ledetråder for å nå sitt endelige mål, en god idé som ble undergravd av det faktum at spillets kjerne bestod av generiske aktiviteter som senere ble nedgradert til sideaktiviteter. Heldigvis er etterforskningen mye mer involvert i Mirage.

For det første fant jeg noen stjålne varer for den kinesiske handelsmannen Tong, som jeg kjente igjen fra treningsøktene. Jeg hjalp ham ikke bare for gamle dagers skyld, for han hadde lovet å ta meg med på en eksklusiv auksjon hvis jeg hjalp ham med et lite importrelatert problem. Hjelpen min endte med å koste den lokale havnefogden livet, men da var jeg fri til å dra til en av byens livlige basarer. Til tross for løftet kunne Tong ikke få meg helt inn på auksjonen, og jeg måtte lete etter nålen (eller rettere sagt en hårnål) i den berømte høystakken før jeg endelig fikk adgang til auksjonen, der en budkrig til slutt rev sløret av mystikk fra målet mitt.

Variasjonen er stor, ikke minst fordi oppdragslinjen er alt annet enn lineær. Samtidig forsterkes opplevelsen av nye instruksjonselementer. Det virker som om Ubisoft Bordeaux har latt seg inspirere av Frogwares siste Sherlock Holmes-spill, for du blir ikke lenger alltid ledet direkte til målet av lysende prikker på kartet. I stedet måtte jeg finne steder ved å lytte til vage beskrivelser eller bestikke lokalbefolkningen for mer informasjon, noe som kan gjøres med en slags bokstavelig gatekreditt som du tjener ved å fullføre sidemål. På basaren fikk jeg heller ikke direkte beskjed om hva jeg skulle gjøre, men måtte i stedet observere og utforske omgivelsene før jeg ved å avlytte samtaler og følge etter de rette personene til slutt nådde målet mitt. Byen blir virkelig levende takket være denne typen mekanikk.

Hvis jeg skulle peke på noe negativt (og det er overraskende vanskelig), ville det nok være at spillets tone ikke helt traff meg. Det er lette øyeblikk underveis og litt godmodig spøk mellom karakterene, men utviklerne har dessverre ikke funnet tilbake til humoren fra Ezios glade dager. Mirage virker som et seriøst spill, og det har Ubisoft ikke vært særlig flinke til å skrive siden det opprinnelige Watch Dogs. Jeg opplevde også noen grafiske problemer, men det er som forventet før den offisielle lanseringen - spesielt siden jeg streamet spillet.

Mine rundt tre timer med Assassin's Creed Mirage var svært positive. På forhånd hadde jeg fryktet at det ville være en enkel retur til den klassiske formelen som allerede føltes gammel i 2015 da Syndicate ble utgitt. Men Mirage er mye mer enn det. Ubisoft Bordeaux ser ut til å ha valgt ut akkurat de elementene fra seriens 16 år lange historie som best vekker fortiden til live. I en intens oktober måned fylt med store titler har Assassin's Creed for en gangs skyld blitt henvist til skyggen, men jeg ville ikke blitt overrasket om spillet hoppet ut og tok knekken på konkurrentene.