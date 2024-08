Vi har spilt mange ID@Xbox-spill på Gamescom

HQ

Noe av det som var litt skuffende med årets Gamescom, var hvor få av spillene du faktisk kunne prøve. Ubisoft ville heller bruke en halvtime på å snakke om været og lyseffektene i Assassin's Creed Shadows enn å la oss spille som samuraier, og selv et spill som Starfield: Shattered Space, som er mindre enn en måned unna lansering, var strengt tatt "look, don't touch".

Heldigvis fikk jeg sjansen til å spille massevis av spill mens jeg var på Xbox sin gigantiske stand, som fylte omtrent en halv messehall. Mens folk sto i kø for å prøve de neste store spillene, som Star Wars Outlaws, var det god plass til å prøve de mange spennende indietitlene som var utstilt, og det var akkurat det jeg gjorde. Her er mine fem høydepunkter.

Star Trucker (3. september 2024)

Et av spillene som tidlig lokket meg inn var Star Trucker. Jeg hadde ikke hørt om spillet på forhånd, men da jeg så bildet av en enorm romlastebil som fløy gjennom en slags warpport, visste jeg bare at jeg måtte prøve det.

Jeg er ingen ekspert, men jeg antar at i hvert fall noe av det som gjør et spill som Euro Truck Simulator (og faktisk også lastebilkjøring) så attraktivt, er følelsen av å kontrollere et enormt motorisert beist med bare noen få små spaker, knapper og pedaler, samt å være den ukronede kongen av veien. Star Trucker fanger opp alt dette på en perfekt måte, men bytter ut den ensomme veien med det enda mer ensomme verdensrommet.

Før jeg kunne foreta min første levering, måtte jeg reparere hull, ringe sentralen over radioen, sjekke målerne og mye mer. Disse enkle operasjonene bidrar til å knytte deg til kjøretøyet ditt - faktisk blir du nesten ett med det, siden det ikke er noen karaktermodell synlig når du ser skipet ditt i tredjeperson.

Jeg rakk bare en enkelt levering, men det var ganske morsomt. Spillet ble nesten som Pilot Wings, ettersom alt handlet om presisjonsflyging (ikke lett med en stor rombil!) og å ha perfekt timing når man skulle levere lasten i en bestemt sone. Du får poeng for leveransen din, noe som påvirker den totale betalingen din, og dessverre endte jeg opp med null space bucks på grunn av min mindre enn fantastiske håndtering.

På grunn av min korte spilletid på bare rundt 15 minutter, kan jeg ikke si om spillet vil forbli morsomt, men truckerfølelsen er definitivt allerede på plass.

Date Everything (TBA)

En annen populær simulatorsjanger er datingsimulatorer, og i løpet av de siste par årene har vi datet alt fra printere til Lovecraftian-monstre. Likevel klarer Date Everything å løfte det hele et hakk.

Den kommende utgivelsen fra et studio som for det meste består av stemmeskuespillere, setter deg innledningsvis i en knipe ved å begrense deg til huset ditt. Dette betyr ikke at du skal tenne opp i peisen, plassere putene strategisk i sofaen og invitere folk på besøk. Nei, i stedet må du date tingene i hjemmet ditt. Som i tingene dine. Endelig kan vi vie all vår tid og kjærlighet til våre dyrebare eiendeler i stedet for til andre mennesker.

Min korte forhåndsvisning var en blandet fornøyelse. Peisen lærte meg sjekkereplikker, men jeg klarte ikke å tenne noen flammer selv. Bedre gikk det med den sjarmerende kloden som drømte om å se hele verden, men som aldri hadde vært utenfor den lille byen sin. Jeg trodde vi hadde en viss kjemi, og hun ga meg til og med mitt første oppdrag.

Dessverre ble demoen avsluttet akkurat idet jeg skulle til å erklære min kjærlighet til brødristeren, og jeg ble sulten på mer.

Descenders Next (kommer snart)

Og jeg som trodde at Riders Republic var intenst, men det nye Descenders -spillet overgår det langt. Grafikken ser kanskje ut som et av de PC-spillene som fulgte med frokostblandingen din tidlig på 00-tallet, men fartsfølelsen og kontrollen er fantastisk. Når et snowboardspill får deg til å lete febrilsk etter en ikke-eksisterende bremseknapp, er du definitivt på sporet av noe. Det faktum at jeg kom meg trygt ned føltes som en prestasjon i seg selv - nå må jeg bare mestre de mange, mange triksene du kan gjøre med Descenders Next sitt frie og responsive bevegelsessystem. Forhåndsdemoen inneholdt bare snowboard, men det fullstendige spillet kommer også til å inneholde skateboarding i nedoverbakke.

Creatures of Ava (7. august 2024)

Creatures of Ava Creatures of Ava ble utgitt tidligere denne måneden, men jeg vil likevel trekke det frem, da det klarte å imponere meg ganske mye i løpet av min korte spilløkt. Verdenen er helt nydelig, og ser litt ut som en blanding mellom Horizon Forbidden West og The Legend of Zelda: Breath of the Wild, og det er alltid flott å se noen andre enn Game Freak introdusere mekanikk for å fange skapninger. Men det som imponerte meg mest var faktisk gåtene og kampene som, i hvert fall i økten jeg spilte, involverte å koble sammen fiender eller gjenstander med en magisk stråle - det var veldig tilfredsstillende og intuitivt. Hvis du har et Game Pass -abonnement, bør du definitivt sjekke det ut.

Spirit of the North 2 (Kommer snart)

Etter å ha spilt et halvt dusin spill på under to timer, var jeg på vei til en ny avtale, da en haug med skinnende pins fanget blikket mitt. Dette var fortsatt tidlig på Gamescom, så jeg hadde ennå ikke blitt overlesset med merchandise, og jeg gikk umiddelbart etter det søte byttet. Dessverre viste det seg å være en felle! Ut fra skyggene trådte spillets produsent, og han ga meg straks beskjed om at ingen ting i livet er gratis, og at jeg måtte prøve spillet.

Til slutt var ikke nålen verdt bryet, men hele situasjonen viste seg faktisk å være en velsignelse i forkledning, ettersom spillet, Spirit of the North 2, viste seg å være svært fornøyelig.

Akkurat som i det første spillet styrer du en eventyrlysten rev på et magisk oppdrag for å gjenopprette en vakker, men ganske øde verden til sin fordums prakt ved å løse gåter og utforske verden. Den snedige produsenten sammenlignet spillet med Stray, og selv om kontrollene på en måte er like, har du mer kontroll over hoppene og bevegelsene dine i dette spillet, noe som er en god ting ettersom det vil være flere plattformutfordringer enn i forgjengeren. Spillet virker veldig sjarmerende og vellaget, men i motsetning til de andre spillene jeg prøvde, mangler det en unik krok. Forhåpentligvis vil den generelle kvaliteten være høy nok til å tiltrekke seg spillere uten å måtte lokke dem inn med skinnende pyntegjenstander.