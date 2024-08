Vi har spilt Marvel Rivals: Kan det hevne kongen av helteskytespill?

HQ

Da Netease Games først viste frem Marvel Rivals, ble det raskt sammenlignet med Overwatch og hånet for å være så likt. Jeg tror ikke noen kan benekte at det ligner på Blizzards suksesshistorie, og det er ikke overraskende at spillerne var raske til å latterliggjøre og sverte Netease for dette. Samtidig er dette absolutt ikke uvanlig. Fortnite kopierte mye av PlayerUnknown's Battlegrounds, Foamstars så akkurat ut som Splatoon, og Rock Band var mer eller mindre det samme spillet som Guitar Hero. Etter å ha tilbrakt flere timer med Marvels mektigste helter (og skurker), er det lett å se at kritikken etter kunngjøringen var litt for hard.

Hvis du er kjent med Overwatch, vet du sannsynligvis nøyaktig hvordan Marvel Rivals fungerer. Hvert lag består av seks figurer som i ulike spillmoduser må beseire motstanderne sine på forskjellige måter. Det kan dreie seg om å transportere en vogn eller ta over bestemte steder på et kart. Alt dette mens edderkoppnett, missiler, magiske prosjektiler og (muligens?) en Hulk flyr over arenaen. Det er mildt sagt et kaotisk spill, med mye som skjer på skjermen samtidig, samtidig som bygninger kan ødelegges for å skape en åpning for det ene, eller til og med begge, lagene.

Den lukkede betaversjonen, som varte fra 23. juli til 5. august, inneholdt 23 karakterer man kunne prøve å spille som. Hulk, Punisher, Storm, Loki, Doctor Strange, Mantis, Rocket Raccoon, Hela, Black Panther, Groot, Magik, Luna Snow, Iron Man, Venom, Spider-Man, Magneto, Scarlet Witch, Thor, Peni Parker, Star-Lord, Namor, Adam Warlock og Jeff the Land Shark. Det er et imponerende galleri allerede, og det kommer til å utvides etter hvert. Alle disse figurene er delt inn i tre forskjellige klasser.

Først og fremst har vi duellanter som hovedsakelig skal fokusere på å drepe fiendens lag. Punisher er et eksempel på denne klassen som er utstyrt fra topp til tå med ammunisjon som skal tømmes i kroppene til elskede Marvel-figurer. Den andre klassen er fortroppen, og disse er ofte bedre bygget fysisk og kan dermed ta mer skade. Venom, for eksempel, kan ta enorme mengder skade og deretter regenerere helsen sin når den begynner å gå tom. Vanguards er utmerkede valg for å beskytte sine medspillere, men også for å kunne dele ut ganske saftige slag til motstanderne. Sist ut er strategen som bør se et angrep som sitt aller siste alternativ. For disse karakterene er det mer passende å holde seg bakerst i rekken og helbrede lagkameratene sine i stedet. Adam Warlock kan for eksempel gjenopplive kameratene sine og helbrede vennene sine på avstand.

Bortsett fra å kunne rive bygninger, introduserer Netease Games en annen nyhet i sjangeren. Noen spesifikke karakterer kan nemlig styrke hverandre. For eksempel har Spider-Man, Peni Parker og Venom alle opplevd en tilknytning til symbioter, noe som gjør at de kan dra nytte av når alle figurene er en del av laget. I løpet av kampen låser de alle opp en ny evne der eksplosive pigger av symbioter skytes ut fra kroppen deres og kan drepe motstanderne. Hela, Loke og Thor er en annen kombinasjon som raskt kan snu spillet, ettersom Hela kan gjenopplive søsknene sine etter at hun har drept et mål (eller gi dem ekstra helse hvis de fortsatt er i live). Som nevnt har ikke alle figurene noen de kan kombinere disse evnene med ennå, men vi forventer at det vil skje etter hvert.

Så langt er det ingen spor av grådige mikrotransaksjoner, men siden spillet ikke er ute i sin helhet ennå, forventer vi dessverre i dagens spillklima at det vil bli slik uansett. Alt som kan låses opp i betaversjonen (som fortsatt er ganske mye) kan låses opp ved å spille. Et battle pass er tilgjengelig fra starten av og kan belønne spillere med enheter (spillets valuta), sprayer, kostymer, brukerikoner og mer. Nesten hver karakter har også et ekstra kostyme som kan låses opp, og som kan skaffes enten gjennom enheter eller beta-kamppasset. Etter mindre enn to timer hadde vi allerede låst opp tre kostymer, noe som viser at det ikke er urimelige mengder som kreves for at det skal føles verdt det.

Tre spillmoduser var tilgjengelige i betaversjonen. Hurtigkamp, erobring og konkurranse. Quick match er en variant av de ulike spillmodusene, mens conquest er det samme som deathmatch. Competitive er definitivt den beste spillmodusen av de tre, og låses opp når du når spillernivå fem. Plutselig blir spillet mindre kaotisk fordi spillerne ikke helt vet hva de bør eller ikke bør gjøre i en bestemt situasjon. Competitive er spillmodusen for deg som vil bli utfordret og utvikle deg for å klatre i gradene og vite nøyaktig hvor god du er.

Grafisk sett er Marvel Rivals et virkelig nydelig spill med utsøkte karaktermenyer, så vel som omgivelsene i kampene. Stemmeskuespillerne gjør også en solid jobb, og Yuri Lowenthal, som legger stemme til Spider-Man i Marvels Spider-Man, gjør det igjen denne gangen, og Josh Keaton, som la stemme til Iron Man i Marvels Midnight Suns, gjør det også her. At karakterene også kommenterer andre karakterer i spillet, gjør det ikke noe dårligere.

Marvel Rivals Netease Games' betaversjon har etterlatt et positivt inntrykk på oss, og vi tror definitivt at dette kan utfordre Overwatch, som i det siste har slitt med å holde på spillerne sine. Det Netease Games trenger å vise mer av i fremtiden, er et større utvalg av kart, ettersom bare tre er spillbare i betaversjonen. Flere spillmoduser ville også vært velkomne, ettersom mange allerede er kjent med dem og ville ha satt pris på noe nytt og friskt.