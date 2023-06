Vi har spilt Prince of Persia: The Lost Crown

HQ

Med tanke på hele debaclet rundt nyinnspillingen av Prince of Persia: The Sands of Time som har vært i arbeid hos Ubisoft, overrasket det meg virkelig å se Summer Game Fest Live starte med en helt ny Prince of Persia -opplevelse, spesielt siden Ubisoft ikke ventet noen dager med å kunngjøre spillet på sin egen dedikerte live-showcase. Men uansett er Prince of Persia: The Lost Crown annonsert, og i den forbindelse har den franske utgiveren latt media få prøve det kommende plattformspillet på både PC og Nintendo Switch, i en versjon som er marginalt endret fra den tiltenkte versjonen som spillerne får se ved lansering.

HQ

Allerede fra starten av får du inntrykk av at The Lost Crown er et Prince of Persia -spill tvers igjennom. Det utspiller seg i en fantastisk og overnaturlig versjon av Persia, et sted der det finnes mennesker med utrolige evner, og der guder og monstre lever blant de dødelige. I tillegg kommer spillets kjernestil, som er et 2D-plattformspill med Metroidvania-elementer, og ja, det betyr at du må hoppe over hull, klatre opp vegger og avsatser, unngå farlige feller og farer, i tillegg til å overvinne og beseire fiender ved hjelp av den fartsfylte kamppakken. Den største haken med The Lost Crown er imidlertid at du faktisk ikke spiller som Prince of Persia, men som en person kjent som Sargon, et medlem av en gruppe kjent som Immortals som har fått i oppgave å dra til en region i Persia som er ødelagt av tidsanomalier for å finne og redde Prince.

Nivådesignet i The Lost Crown er veldig typisk Metroidvania. Det er mange kriker og kroker i en sømløs verden som du kan oppdage og utforske for å finne hemmeligheter, nye fiender, gjenstander og så videre, men ettersom du må forbedre Sargons ferdigheter etter hvert som historien skrider frem, vil det være områder som ikke er farbare fra første stund. Hvis du har spilt Metroid, Castlevania, Blasphemous, eller til og med lest forhåndsomtalen min av Disney Illusion Island, vil du se at The Lost Crown føles veldig, veldig likt med tanke på hvordan det fungerer på et grunnleggende nivå. Men det betyr ikke at de flytende bevegelsessystemene ikke er morsomme å leke seg med. Parkouren og evnene som har preget Prince of Persia -serien, er til stede her igjen, og fungerer godt for å forhindre at selve nivådesignet føles for kjent fra resten av undersjangeren. Fra et estetisk ståsted er nivåene i The Lost Crown veldig slående, og de innfrir løftet om et mytologisk Persia.

Dette er en annonse:

Men uansett, til kampene. Siden dette er et 2D-spill, handler kampene mer om reaksjoner og posisjonering enn om å bare svinge i vei som i et 3D-actionspill. Du må være forsiktig og klok i måten du angriper selv de enkleste fiendene på, for Sargon er ikke spesielt motstandsdyktig mot treff og kan ende opp på dødens rand etter noen få feiltimede handlinger. For å overvinne truslene kan du bruke sprang, unnvikelser og glidninger for å unngå angrep, i tillegg til perfekt timede parader for å blokkere og lamme angripende fiender, slik at de er åpne for dine angrep. Når det gjelder aggressive bevegelser, kan Sargon bruke de doble sverdene sine til å utløse en strøm av slag, og deretter kan han bruke bueangrep på avstand og til og med bruke et ladet, roterende blad til å utløse flere slag. Og så har vi Time Powers, som er kraftige spesialbevegelser som gjør stor skade eller hjelper Sargon i kampens hete. I forhåndsvisningsversjonen jeg testet, hadde jeg to av disse til rådighet, hvorav den ene var en feiende og bedøvende handling, og den andre var en bombelignende evne som skaper et helbredende basseng på stedet der den utføres. Haken med disse trekkene er at Sargon må bygge opp energi for å kunne bruke dem, og noen koster til og med mer energi enn andre, noe som betyr at du må tenke på hva som passer til kampsituasjonen.

The Lost Crown har progresjonssystemer utover det å bare finne flere kjerneegenskaper og gjenstander til Sargon. Du kan blant annet skaffe deg valuta som du kan bruke hos leverandører for å kjøpe eller forbedre nye våpen til kamp eller til og med gjøre Sargons helbredende drikk mer effektiv. Du kan også komme over forskjellige Amulets som fungerer som spillmodifikatorer og endrer Sargons evner og bevegelser, for eksempel ved å få litt helse tilbake for hver vellykkede parade eller endre bueangrep fra enkeltskudd til treskudd.

Det skal sies at The Lost Crown ikke er noe enkelt spill. Det er heller ikke veldig krevende, men på typisk Metroidvania-vis vil det kreve litt dyktighet og mye læring for å bli kjent med spillsystemene og det høye tempoet. Men det er givende når du beseirer utfordrende sjefer (som den manticore-lignende fienden jeg møtte i demoen, som endte opp med å slå meg tre ganger før jeg klarte å overvinne den), og det føles spennende å spille, og det er et biprodukt av utfordringen som The Lost Crown byr på.

Dette er en annonse:

Ettersom jeg også fikk sjansen til å spille The Lost Crown på både PC og Switch, vil jeg også bare bemerke hvor godt dette spillet passet Nintendos plattform. Verden ser mer levende og dypere ut på en stor skjerm og med kraftigere maskinvare, men Nintendos plattform så ut til å gi god ytelse og forringet ikke opplevelsen med sin mindre oppløsning og begrensede ytelse. Ved lanseringen i januar 2024 virker Switch så langt som plattformen å spille The Lost Crown på.

Men alt i alt ser Prince of Persia: The Lost Crown ut til å bli en veldig interessant retur til verdenen til Prince of Persia. Det er fartsfylt og spennende, og det ser ut til å oppfylle løftet og stilen som serien en gang var kjent for, før den tok spranget til 3D. Ubisoft har et svært travelt andre halvår av 2023, men det er tydelig at den franske utgiveren også vil starte 2024 med et smell.