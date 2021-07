Vi har spilt Psychonauts 2

Med tanke på den turbulente lanseringen for 16 år siden virker det nesten utrolig at vi nå bare er få uker fra å se en oppfølger til Psychonauts. Denne perlen fra PS2-æraen var nemlig en så stor økonomisk fiasko at utgiveren Majesco endte helt med å forlate spillindustrien. En oppfølger virket derfor utenkelig i 2005, men siden da har spillet blitt litt av en kultklassiker, og utvikleren Double Fine er nå klare for å bygge videre på den populære IP'en. Da Psychonauts 2 nå bare er en måned fra lansering fikk vi muligheten til å prøve de første 3-4 timene av spillet og se hvorvidt det kan leve opp til moderne standarder.

Historien i Psychonauts 2 fortsetter der det seneste kapitlet, VR-spillet Rhombus of Ruin, slapp. På sin første arbeidsdag får hovedpersonen Razputin i oppgave å dykke ned i Dr. Lobotos syke sinn og prøve å finne ut hvem det var som hyret ham til å kidnappe Psychonauts-sjefen Truman Zanotto. En grundig etterforskning gir ikke svaret, men byr i stedet på to nye oppdagelser: Det viser seg at det er en muldvarp i Psychonauts-organisasjonen, og denne personen har planer om å bringe den fryktinngytende telepatiske skurken Maligula tilbake fra graven.

Mye står på spill i historien, men tonen er fortsatt både lett og til tider hysterisk morsom akkurat som i det originale spillet, og stemmeskuespillerne bak Pazputin, Sasha og Coach Oleander gjentar alle sine roller. Sier disse navnene deg ingenting er det heldigvis også inkludert en oppsummering av det opprinnelige spillets historie, så også nye spillere vil kunne følge med. En fornuftig beslutning, da selv de som spilte originalen fra 16 år siden nok har glemt mye av det.

I løpet av demoen fikk jeg spille gjennom fire forskjellige mentale verdener, og den i mine øyne klart beste tilhørte den helsprøe eks-tannlegen Dr. Loboto. Hans forskrudde sinn er fullstendig kaos og på forstyrrende vis er alle vegger fylt med gummer og tenner. I tråd med det overordnede temaet skulle jeg hoppe over roterende tannlegespeil og bruke tenner som plattformer for å navigere innsjøer av munnskyll. Dette nivået fungerte som en opplæringsdel, men dets mekanikker ble forklart på engasjerende måter. For eksempel måtte jeg bruke PSI Blast-evnen til å skyte ned bølger av klaprende tenner og Telekinesis for å trekke ned glidelåser.

Et annet morsomt nivå foregikk i Compton Booles sinn. Han er en av grunnleggerne av Psychonauts, og hans nivå er basert på et TV-kjøkken og har mange flere puzzle-elementer enn de øvrige nivåene. Her måtte jeg lage retter til tre dukkedommere ved å følge helsprøe oppskrifter og finne ingredienser. Enten du prøver å slå et egg eller blande jordbær, vær effektiv og unngå feil da du blir hardt presset av en nådeløs stoppeklokke.

De mentale kreftene fra det originale spillet er tilbake, og de spiller en avgjørende rolle både når det kommer til plattformelementer og kamp. Razputin har en rekke egenskaper, og fire av disse kan tildeles kontrollerens styrekors. En av de morsomste nye egenskapene heter Mental Connection. Den lar deg hjernevaske NPCer ved å koble forskjellige tankebobler sammen. Mekanikken fungerer som en slags gripekrok og gir et morsomt puzzle-element.

I motsetning til det originale spillet kan du oppgradere dine egenskaper akkurat slik du selv har lyst til, da du tildeles ferdighetspoeng hver gang du øker i Intern Rank. Du øker rangeringen ved å samle gjenstander, "Figments of Imagination" og PSI-kort. Hver egenskap har et lineært ferdighetstre med opp til fire oppgraderinger, som blir gradvist dyrere og dyrere. Tidlig i spillet kunne jeg for eksempel velge mellom å oppgradere min Pyrokinesis-evne for å kunne angripe et større område eller forbedre min PSI Blast, hvilket gir mer kraftfulle eksplosjoner.

Det er tydelig at Double Fine har forsøkt å forbedre spillets kampsystem ved å involvere de mentale kreftene mer i kampene. Utover dine normale angrep kan du nå spenne opp kampene med disse evnene, og egenskapene har forskjellige effekter, alt etter hvilken type fiende du møter. Nøkkelen til suksess er derfor å skifte mellom evnene dine og oppgradere de som passer best til din spillestil. Telekinesis kunne for eksempel brukes til å trekke fiender med langdistanseangrep mot meg, og Levitation lot meg få et pusterom når helsemåleren begynte å bli tom.

Psychonauts 2 etterlot meg med en litt bittersøt smak i munnen. På den ene side er jeg glad for at serien vender tilbake med så lovende takter, men på den annen side kunne jeg ikke la være å tenke på hvor mye mer potensial spillet hadde hatt om det ble utgitt litt nærmere originalen. Jeg synes de mentale verdenene byr på masser av kreativitet og innkapslet karakterenes indre demoner på en god måte. Det var også flott å se at de mentale kreftene har mer bruk under kamp, og at det er mye mer frihet når det gjelder å oppgradere dem. Husk å sjekke tilbake for vår anmeldelse når Psychonauts 2 lanseres på PC, Xbox One og Xbox Series den 25. august.