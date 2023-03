Vi har spilt Redfall: Kan Arkane fortsette sin seiersrekke?

HQ

Med både Dishonored-spillene, Prey og Deathloop har Arkane laget en veldig solid merittliste for seg selv. Men problemet med en god merittliste er at det igjen skaper store forventninger. Folk vet hva de går til når de laster inn en Arkane-tittel, og derfor er det mye press for at Redfall - studioets nyeste spill - skal møte og overgå de høye forventningene.

Nylig fikk vi sjansen til å reise ned til Zenimax' hovedkvarter i London, møte noen av teamet som jobber med spillet, og sjekke ut 90 minutter med uhindret Redfall-spilling. Det var et hovedhistoriemål vi kunne fullføre i løpet av denne tiden, men det var ikke nødvendig å fullføre det, og vi ble overlatt til å streife rundt i den åpne verdenen Arkane hadde skapt som vi selv ville.

Før vi dykket ned i spillet, fikk vi en rask heads-up fra spilldesigner Harvey Smith, som ga oss beskjed om at til tross for at mye av markedsføringen på Redfall pekte mot at det var en opplevelse som best ble spilt i samarbeid, hadde Arkane lagt mye arbeid i å sikre at enspilleropplevelsen også var flott.

Personlig var jeg aldri i tvil om at Arkane kunne gjøre Redfall til en opplevelse som kunne spilles bra mens man var alene. Etter Dishonored, Prey og Deathloop har studioet bevist at enspiller er det de gjør best. Igjen har det gjort det klart i Redfall.

Jeg kan bare snakke for enspilleropplevelsen av Redfall, men i løpet av de 90 minuttene jeg fikk (der jeg gjorde så mye jeg kunne), er den opplevelsen akkurat det du forventer av en Arkane-tittel. Nivådesignet forblir plettfritt, selv med den store plassen i Redfalls åpne verden. Du kan tenke ut nesten hvilken som helst måte å tilnærme deg fiender og mål på, med en god følelse av vertikalitet, da du kan få flotte utsiktspunkter for å snipe vampyrer eller rett og slett bare snike deg forbi dem.

Det er også mye å gjøre i Redfalls åpne verden. Mens vi løp rundt på kartet, snublet vi over tilfeldige sideoppdrag som innebærer å hjelpe overlevende byfolk eller finne ut mer om mysteriet bak det som forvandlet mye av lokalbefolkningen til vampyrer. Når vi snakker om disse, er det også mange måter du kan kjempe mot deres innflytelse over Redfall. Fra å gå inn i et vampyrreir, som tar deg til alternative dimensjoner fulle av superkraftige versjoner av blodsugerne, til å sikre steder som fungerer som hurtigreisepunkter og steder å fylle på forsyningene dine, er det en rekke alternativer for deg å bite tilbake mot hovedfiendene i spillet. Vampyrreir ser spesielt ut til å ha mye potensial, da de tilbyr sine egne minioppdrag, i hovedsak.

Fra både nivådesignet og tingene du kan gjøre på kartet, er det tydelig at Redfall mener at variasjon virkelig er livets krydder. Det samme kan sies om karakterene, som alle har sine egne intrikat vevde bakgrunnshistorier og ferdighetstrær som du vil bygge på mens du spiller. I motsetning til andre karakterskytespill som Borderlands, er du ikke begrenset til én hovedferdighet i Redfall, og hver overlevende har en rekke måter de kan navigere kartet og drepe fiender på. Jacob, karakteren vi valgte, kunne oppsøke fiender med sin magiske fugl, dekke seg til fo å gjøre sniking og rømning mye enklere, og ta frem Heartstopper-snikskytterriflen for å håndtere mye skade.

Det er mye ved Redfall. Før vi satte oss ned for å spille, beskrev Harvey Smith spillet som "å prøve å drikke fra en brannslange", og mens jeg absolutt så sammenhengen da jeg først løp rundt på kartet, føles det som om du kan sette deg i Redfall ganske enkelt, spesielt hvis du har fordypet deg i et Arkane-spill før. Faktisk kan Redfall føles litt for mye som bare enda et Arkane-spill, spesielt når du spiller det solo. Men deri ligger spørsmålet om det er nok til at studioet virkelig imponerer publikum igjen.

Til tross for det flotte nivådesignet, karakteralternativene og den anstendige mengden ting å gjøre, er det en liten følelse av at Redfall ikke lever opp til potensialet. Kanskje det er fordi det ikke var noen sjanse for å se samarbeidsopplevelsen, noe som virker ganske viktig. Solospill er noe Arkane ikke har dumpet til den ene siden i Redfall, og det er viktig, men uten å ha en sjanse til å streife rundt i byen med noen allierte, føles det som om det ikke har vært en full smak av opplevelsen. Dessuten, mens historiesegmentet vi fikk kikke på gjorde en anstendig jobb med å skape en god mengde intriger, føltes det også litt vanskelig plassert, og fikk ikke den spillbare karakteren til å føles direkte knyttet til plottet på den måten som Arkanes andre spill gjør.

Kamp også, føltes altfor forenklet. Jeg hevder ikke å være den beste av spillere på noen måte, og likevel makulerte jeg fiendene som ingenting i Redfall. Selv Rook - den superkraftige vampyren som dukker opp når du dreper nok spesielle vamper eller øker oppmerksomheten til gudene deres - ble til slutt lagt i bakken av ingenting annet enn noen skudd og en dolk i hjertet. I stedet for at vampyrer virkelig føltes som at de er farlige nok til å ta over byen, lurte jeg på hvordan samfunnet ikke bare hadde kjempet tilbake over natten. Selv om dette bare kan være pedantisk kritikk, da det kan være mulig at vanskelighetsgraden ble endret for forhåndsvisningsarrangementet, eller at å spille solo er betydelig lettere.

Foruten å nevne noen mindre ytelsesproblemer, er det ikke mye å si om Redfall. Slik det ser ut nå virker det som nok et sterkt Arkane-spill, men om det er vekten av forventninger skapt av studioets tidligere suksesser, eller hypen som bygges opp over flere forsinkelser, ser det ut til at Redfall mangler det helt spesielle som vil gjøre det til noe man liksom bare må spille ved lanseringen.