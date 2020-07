Vi har spilt WRC 9

Du ser på Annonser

Snakker vi rally er WRC-serien det samme for meg som det Assetto Corsa-serien er for asfaltkjøring. Disse spillene gir det lille ekstra som gjør de så utrolig tilfredsstillende å spille fra start av. Disse simulatorspillene virker å ha funnet en perfekt balanse mellom å gjøre spillene lett tilgjengelig og enkle å lære, og det å være vanskelig og belønnende å mestre. Dette samtidig som de har en naturlig kjørefølelse, spesielt med ratt og pedaler.

Jeg har kjørt KT Racings nye utgivelse i noen timer i en versjon som er en tidlig utgave av PC-versjonen. Spillet slippes i sin helhet av Nacon på alle aktuelle plattformer senere i år. Det er betryggende å kunne fortelle at de fortsetter å finne denne balansen med kjørefølelsen, og de har også fått meg til å svette godt med nye utfordringer.

Jeg kjørte et par treningsløp (jeg anbefaler å kjøre juniorklassen først før du prøver å temme WRC-beistene), og startet også en ny karriere som i år føles renere, mer tilgjengelig og tiltrekker oppmerksomheten min mer med XP-belønninger, mulighet til å låse opp egenskaper og et helt nytt progresjonssystem kan gjøre at jeg beholder interessen i lengre tid enn før.

Men for dette forspillet ønsket jeg å fokusere på den tidligere nevnte kjørefølelsen, og selvsagt de splitter nye rally-lokasjonene som kommer i spillet. Kenya, New Zealand, og Japan er alle nye tilskudd, som sammen med Monte Carlo, Sverige, Mexico, Argentina, Portugal, Sardinia, Finland, Tyrkia, Tyskland og Wales utgjør totalt 13 lokasjoner med 6-7 etapper på hver. Offisielle biler og lag fra Ford, Hyundai og Toyota, samt noen tilleggskategorier som legender gjør at spillet er fullpakket med innhold og mer kommer.

Jeg måtte selvsagt starte i Kenya-Seyabei for mine første løp. Hvorfor? Fordi det hele startet i Afrika, fordi det er et veldig interessant landskap og terreng, og fordi det er akkurat en uke siden løpet skulle vært kjørt her i virkeligheten, 18 år etter forrige Safari Rally. Dette ble som så mye annet utsatt på grunn av Covid-19. Som du kan se fra vedlagte video gir det meg en helt ny utfordring med sine humpete og bevisst udefinerte veier. Landskapsmessig er det litt kjedelig, men det gjør også at jeg må følge nøyere med da det er mange feller å gå i. Rallyet kan virke lett, men det er det absolutt ikke.

New Zealand er ikke akkurat enkelt heller med sine steiner, gjerder og klipper, men jeg elsket overgangen mellom asfalt og grus gjennom hele etapper, og det å måtte håndtere forskjellig veigrep inn mot hver sving. New Zealand er også vakrere ettersom utsikten er mer variert og selvfølgelig mer ujevn enn slettene på den afrikanske savannen.

På det andre ekstreme ytterpunktet finner vi asfaltbaserte Japan som gjør et storslaget comeback i serien. Jeg får ikke samme type kontroll og feedback i et rallyspill med rallybiler som jeg er vant til fra sportsbiler, GT3, Formel 1 og så videre, men KT Racing har kjennskap til asfalt også, og jeg hadde det gøy i de japanske skoger hvor jeg selvsagt måtte bytte til Toyota Yaris WRC-bilen.

Teknisk sett skulle jeg gjerne sett litt flere detaljer og bedre lyssetting i utgaven som utgis i høst. Det hele virker litt flatt selv om jeg har innstillingene på både "high" og "very high" kvalitet, og i tillegg kommer ikke bare spillet på PS4, Xbox One og Nintendo Switch, men også til PS5, Xbox Series X, og selvsagt til gaming PC'er. Med det sagt så har WRC 9 innlastingstider i toppklassen som havner på "takkelisten" min sammen med fantastisk force feedback/kalibrering og forbedret fysikk.

Til slutt er det verdt å nevne at i tillegg til nye versjoner av Portugal og Finland-rallyene får WRC 9 en ny eksperimentell co-op kartlesermodus på slutten av året i en gratis tilleggsoppdatering. Her tar en venn over den viktige jobben som kartleser. Dette vekket interessen min, og det vil kun bli tilgjengelig over nett il å begynne med, men jeg kan se for meg at det utvikles videre til en stilig nettbrett/telefon app-basert modus for lokal flerspiller også.

Kjøper du spillet på PS4 eller Xbox One får du også gratis oppgradering til next-gen-versjonene på PS5 og Xbox Series X, og jeg ser frem til å se hvordan ytelse, grafikk og nye funksjoner viser oss fremtiden for rallysjangeren allerede i år.

WRC 9 er en nytelse å kjøre allerede, og vil være tettpakket med innhold ved utgivelse med en tilsynelatende mer interessant karrieredel, og flere både gratis og kjøpte oppdateringer i fremtiden. Nacon og KT Racing fortalte oss tidligere i år at fokuset har ligget på sosiale tilskudd, hvor WRC 10 og 11 kommer til å ta en annen retning. Førsteinntrykket med det begrensede gameplayet jeg fikk prøve så langt, og med hva som kommer til next-gen-versjonene i gratisoppdateringene ser det veldig lovende ut for det offisielle rallyspillet.