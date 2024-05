Vi har store forhåpninger til DCU i ukens Film Frenzy

HQ

Nå som vi alle har fått vår første titt på den nye Superman, føles det nye DCU nærmere enn noensinne. Etter hvert som dette dristige skrittet fremover for Warner Bros. og DC føles mer virkelig, satte vi oss ned for å diskutere våre forhåpninger og frykt for James Gunns nye univers.

Det er mye som står på spill i den kommende Superman -filmen. Ikke bare må den gjenopprette troen vår på Superman som en karakter som trekker et stort publikum, men den må også etablere tonen og de følgende historiene i de neste trinnene i serien.

Klarer den å sjonglere så mange ansvarsområder? Vi er ikke sikre, men du kan sjekke ut alle tankene våre i Film Frenzy-episoden nedenfor: