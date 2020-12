Vi har trukket vinnerne av årets store julekalender!

Du ser på Annonser

Da var vi ferdig med nok en julekalender her på Gamereactor, og det er på tide å annonsere vinnerne! Det har vært mye pågang i årets julekalender, og det har vært veldig moro å arrangere dette for dere. Jeg tenker vi bare går rett på sak. Her er alle vinnerne:

Luke 1 - World of Warcraft: Shadowlands

Gamezfan stikker av med hovedpremien som er en samlerutgave av Shadowlands samt et Alliance-pledd. Bomberman får andrepremien som er en digital kode til utvidelsen.

Luke 2 - Studio Ghibli-filmpakke

Happychef

Luke 3 - Call of Duty: Black Ops Cold War (digital kode)

PC: Trazzer, fatim, Mr E, Roffen, Prejudice.

PS4: Kavzzz, margrefa, Vegard93, Nokkus, M00ncak3s

Luke 4 - Overwatch-pakke

Hovedpremien som består av en Widowmaker-statue, et eksemplar av Overwatch til Switch samt et Overwatch-kortspill går til sideswipe. Mort1TheGr8 får et eksemplar til Switch.

Luke 5 - X-Gamer Energy-pakke

VillBassen

Luke 6 - Astro A10 Call of Duty: Black Ops Cold War Edition

narkoburger

Luke 7 - Nintendo-stæsj

CustomFange, Thelabseries_, Mariekjeks, Susanne Strand.

Luke 8 - Xbox/PC-spill

Tell Me Why (Xbox/Windows 10 PC): Fluffy

Microsoft Flight Simulator (Windows 10 PC): ass kicker

Battletoads (Xbox/Windows 10 PC): Marlboro Red

Minecraft Dungeons (Xbox/Windows 10 PC): Son of Odin

Ori and the Will of the Wisps (Xbox/Windows 10 PC): Gawain

Gears Tactics (Windows 10 PC): FormerSam

Luke 9 - Sound Blaster G3

DynamicTash

Luke 10 - Cyberpunk 2077-stæsj

Xtord

Luke 11 - Roccat Elo 7.1 USB-headset

Samuelsen93

Luke 12 - Crash Bandicoot 4: It's About Time (digital kode til Xbox)

To vinnere: Endless Sacrifice, darku.

Luke 13 - Creative SXFI Gamer-headset

hannaib

Luke 14 - Embracelet til Switch

Joelspeanuts

Luke 15 - X-Gamer Energy 2

GoingForApex

Luke 16 - Blue Compass Boom Arm

EpicFrog4

Luke 17 - Svive-pakke fra Komplett med Svive Sedna og Svive Charon

Daniel91

Luke 18 - Pakke med Logitech G513 Carbon-tastatur og G203 Lightsync-mus

Tidy

Luke 19 - Statue av Sophitia fra Soul Calibur VI

XDLugia

Luke 20 - Blue Yeti X World of Warcraft

Danibanani

Luke 21 - Logitech G Pro X Gaming-headset

ugly123

Luke 22 - Ni no Kuni II: Revenant Kingdom Kings Edition (PS4)

Darkrei2

Luke 23 - Pakke fra Komplett med Svive Triton RGB, Svive Alpha K22 Premium Gamingmus og Svive Styx Gaming Musematte ESGR XXL

Hitomaro

Luke 24 - PlayStation 5

ToffeHelstad

Vinnerne blir kontaktet per PM fortløpende. Det dukker opp et rødt tall ved profilbildet ditt når du får PM som du kan trykke på. Ellers kan du sjekke her.

Det har vært kjempegøy å lese alle de flotte svarene deres. Takk til alle som har deltatt! Riktig god jul og godt nyttår, alle sammen.

Vennligst svar innen 14 dager, ellers må vi trekke en ny vinner.