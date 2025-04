Vi har vært i praksis med Nintendo Switch 2: Sjekk ut våre opptak av konsollen

HQ

I går fikk vi møte Nintendo Switch 2 igjen som en del av en mye mer detaljert Direct som gikk i dybden på mange av konsollens funksjoner og elementer. I løpet av visningen fikk vi vite mer om konsollens tekniske spesifikasjoner og pris, men hvordan ser den ut i hendene på en ikke-Nintendo-ansatt? Vi kan allerede svare på det, ettersom vi har en mann på bakken i Paris på et pågående forhåndsvisningsarrangement.

Med det i bakhodet, for alle som er interessert i et nytt glimt av Switch 2, kan du finne alle opptakene våre fra håndtering av enheten nedenfor. Dette inkluderer å leke med konsollen i hendene våre, løsne og feste den magnetiske Joy-Cons underveis, og deretter også ta en titt på en dekonstruert pakke for å se nøyaktig hva du får i konsollens eske.

Når det gjelder når Switch 2 vil debutere, lanseres den 5. juni, og du kan holde deg oppdatert på Gamereactor for flere nyheter og videoer knyttet til de forskjellige spillene som vil være tilgjengelige på konsollen.

