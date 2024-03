Vi havner nesten i slåsskamp på grunn av Mission: Impossible i det siste Film Frenzy.

HQ

Etter den forrige episoden av Film Frenzy, der Magnus opplyste oss om storheten Dune: Part Two, satte vi oss ned igjen for å diskutere et bredere tema innen film, nemlig hvordan blockbustere kommer til å se ut i fremtiden.

Som vanlig ble samtalen raskt avsporet, og vi endte opp med å snakke om Mean Girls, takeaway-burgere, hvor mange Mission: Impossible-filmer du faktisk trenger å se, og stort sett alt mulig annet enn hovedtemaet vårt.

Se hele episoden nedenfor, og følg med neste uke for å se hva vi mener om de største filmhistoriene.