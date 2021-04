Få med deg GR Live-streamen vår fra klokken 16 for litt Call of Duty: Warzone-action.

Flere måneder har gått siden folk begynte å finne det som kunne se ut som atombomber i Call of Duty: Warzone sitt første kart, Verdansk, og dermed begynte å spekulere om...

Call of Duty: Warzone nærmer seg Apex Legends med 100 millioner spillere

den 20 april 2021 klokken 23:44 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

For en uke siden annonserte Respawn at over 100 millioner spillere hadde prøvd Apex Legends, men det gjør bare kveldens annonsering enda mer imponerende. Infinity Ward...