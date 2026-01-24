Vi hører hvordan Dreo lager tåkevifter som ikke gir deg en minidusj

HQ

Det er vanskelig å lage en vifte som både blåser en tynn tåke og luft. Hvis dråpene er for tunge, ender du opp med å gi brukeren en dusj i tillegg til litt avkjøling, og hvis de er for lette, kan det føles som om det ikke var noen vits i å skaffe seg en tåkevifte i det hele tatt. Hos Dreo finnes ikke disse fallgruvene, som selskapets VP for detaljhandel og markedsføring Joshua Gunn forklarte på CES.

"Alt vi gjør er egenutviklet, inkludert Wi-Fi-modulen, algoritmene, PCBA-ene, komponentene som er viktige for å faktisk produsere den effekten du føler akkurat nå", sa Gunn. "Vi bruker noe av ultralydteknologien som faktisk bryter opp vanntåken til de fine dråpene som du føler. Det vi egentlig prøvde å gjøre, var å sørge for at du fortsatt fikk den avkjølende effekten uten å måtte lage søl eller en sølepytt rundt selve viften."

Det er ikke bare når det gjelder tårnvifter at Dreo tar noen store steg i retning innovasjon. I et sjeldent tilfelle for teknologibransjen klarer selskapet fortsatt å gjøre noen av enhetene sine mindre, men mer effektive, som for eksempel de AI-aktiverte frityrgrytene. Du kan høre mer om dem i det fullstendige intervjuet nedenfor: