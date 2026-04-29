Vi hyler og skriker i Far Far West på dagens GR Live

I det som føles som et av de beste eksemplene i nyere tid på en utvikler som spør "vet du hva som er kult?" og deretter putter alt de synes passer inn i den kategorien i ett spill, har Far Far West nylig debutert i Early Access. Far Far West er et samarbeidsskytespill for 1-4 spillere, og bringer utrolig kaos når du kjemper mot monstre ute i det dødelige riket i et merkeligere ville vesten.

Du kan slynge magi like godt som du skyter kuler, og Far Far West kombinerer typisk actionkamp med masse ekstra kaos som gjør at det virker veldig gøy, enten alene eller sammen med venner. Spillet imponerte stort allerede på den siste Steam Next Fest, og har fått overveldende positive anmeldelser siden lanseringen av Early Access.

Som alltid kan du finne strømmingen vår på YouTube-, Twitch- og Facebook-sidene våre, i tillegg til GR Live-hjemmesiden. Vi setter oss i salen kl. 16:00 BST/17:00 CEST, så gjør dere klare til å giddy up, cowboyer!