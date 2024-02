Vi jakter på mørke ånder i Banishers: Ghosts of New Eden

HQ

Don't Nod, studioet bak Life is Strange, Jusant og Harmony: The Fall of Reverie, har gitt ut utrolig mange spill de siste 12 månedene, men vår favoritt blant dem er kanskje Banishers: Ghosts of New Eden.

Actioneventyrspillet ble lansert i går, og i dag tar vi en titt på den første timen i et nytt GR Live. Bli med oss på GR Live-hjemmesiden fra kl. 16:00 GMT/17:00 CET når vi tar turen til New Eden, en ny koloni der nybyggerne har å gjøre med ondsinnede ånder.

Mens du venter på at strømmingen skal starte, kan du ta en titt på anmeldelsen vår av Banishers: Ghosts of New Eden?