Vi kan alle kjenne oss igjen i hovedpersonen i Camper Van: Make it Home

Vi har alle vært der. Fra utsiden kan det se ut som om du har alt. En partner, et hjem, en fast jobb, men innerst inne vet du at du ikke er lykkelig. Ikke alle av oss kan pakke sammen i en bobil og flytte til et liv på veien, men hovedpersonen i Camper Van: Make it Home har gjort nettopp det.

På BIG-konferansen i Bilbao snakket vi med Maribel Zafra, produsent og narrativ utvikler i Malapata Studio, om Camper Van: Make it Home, og hvilke mål studioet har med spillets historie.

"I stedet for å fortelle historien om et liv, ønsket vi å fortelle en historie om personlig vekst", sier Zafra. "Hovedpersonen har et godt liv, jeg tror vi alle kan relatere oss til henne på et eller annet tidspunkt i livet, for du vet, hun har en god jobb, hun har en partner, hun har et hus, hun har alt hun skal ha for å være lykkelig, men hun er ikke lykkelig, så hun bestemmer seg for å prøve noe nytt, og ja, det er igjen, det er ikke en historie om et liv, det er en historie om en annen versjon av livet ditt, og du har alltid muligheten til å prøve."

Et ganske positivt syn, altså. Spillet har blitt sammenlignet med Unpacking, men med sitt gameplay viser det seg å være ganske annerledes. Finn ut mer i hele intervjuet nedenfor: