Vi kan endelig ha funnet mannen bak Bitcoin

I over ti år har den sanne identiteten til Satoshi Nakamoto (den pseudonyme forfatteren av bitcoin-hvitboken) vært et av teknologiens største uløste mysterier. Nå hevder en årelang etterforskning i New York Times å ha løst mysteriet, og peker på Adam Back, en London-født datavitenskapsmann og veteran fra 1990-tallets cypherpunk-bevegelse.

Reporter John Carreyrou bygget opp saken sin ved å finkjemme flere tiår med innlegg på internett, kjøre AI-analyser av skrivestiler og spore forumaktivitet, og la merke til at Back ble mystisk stille på kryptografiforum nettopp da Satoshi ble aktiv. Da Carreyrou konfronterte Back på en bitcoin-konferanse i El Salvador, beskrev han hvordan han ble rød i ansiktet, beveget seg ubekvemt og på et tidspunkt tilsynelatende snakket som om han var Satoshi selv.

Back benektet det blankt på sosiale medier, og kalte bevisene "en kombinasjon av tilfeldigheter og lignende fraser fra folk med lignende erfaring". Ekspertene er delte. En UCL-professor sa at det ikke fantes "noen rykende pistol", mens en annen forsker hevdet at Satoshi sannsynligvis var en liten gruppe mennesker, ikke et enkelt individ. Spillere på pengemarkedet var mindre forsiktige: En av dem satte oddsen til 99 % for at det var ham (som rapportert av The Guardian).

Innsatsen er enorm. Hvis Back er Nakamoto, sitter han på rundt 1,1 millioner bitcoins (verdt flere titalls milliarder pund) - en formue han vil være juridisk forpliktet til å opplyse SEC om, ettersom den kan flytte markeder på egen hånd. Back, som driver et bitcoin-finansfirma, signerte sitt dementi med linjen: " Vi er alle Satoshi."