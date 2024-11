Vi kan møte neste generasjon av Nvidia GPUer veldig snart

HQ

Det har gått over to år siden den første GPU-en i RTX 40-serien ble lansert, og derfor venter de som ønsker å pakke litt mer kjøttfull ytelse i PC-en sin, ivrig på avsløringen av RTX 50-serien.

Det virker som om det bare er et spørsmål om tid før vi møter GeForce Blackwell, som antas å være det nye navnet på neste GPU-generasjon. I følge leaker Kopite7kimi kommer avsløringen snart. Det forventes at neste GPU-generasjon vil lanseres på CES 2025, og Wccftech forventer at det vil være 5090, 5080 og 5070 på arrangementet.

Vi har foreløpig ingen detaljer om kortene, men det ser ut til at priser og spesifikasjoner vil definere hva folk synes om denne nye generasjonen. Tidligere har alle andre generasjoner av Nvidia-kort vært fantastiske, med 10- og 30-serien som skiller seg ut mot 20- og 40-GPU-ene. Vi må vente og se hva vi får denne gangen.

