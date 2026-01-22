"Vi kan snakke om alt, bortsett fra vår suverenitet", sier Mette Frederiksen til Trump

HQ

Danmarks statsminister Mette Frederiksen sa torsdag at alle samtaler med USA om Grønland må respektere dansk og grønlandsk suverenitet, og slo dermed an en forsiktig, men bestemt tone, samtidig som Europa forsiktig hilste president Donald Trumps tilbaketrekning fra tolltrusler og snakk om bruk av makt velkommen. "Vi kan forhandle om sikkerhet, investeringer og økonomi," sa Frederiksen. "Men vi kan ikke forhandle om vår suverenitet."

Kommentarene hennes kom etter at Trump hadde sagt at en "ramme for en fremtidig avtale" hadde dukket opp etter diskusjoner med NATOs generalsekretær Mark Rutte i Davos, noe som hadde lettet på flere uker med eskalerende retorikk som hadde ført det transatlantiske forholdet mot den dypeste krisen på flere tiår. Frederiksen sa at hun hadde blitt forsikret om at samtalene ikke innebar at Danmarks eller Grønlands territoriale integritet ble satt på spill.

Mette Frederiksen // Shutterstock

København har signalisert åpenhet for et dypere samarbeid om arktisk sikkerhet, inkludert USA-ledede missilforsvarsinitiativer, men bare innenfor klare politiske rammer. Frederiksen understreket at Danmark ønsker en konstruktiv dialog med allierte for å styrke sikkerheten i et Arktis i rask endring, der issmeltingen åpner nye skipsruter og intensiverer konkurransen mellom stormaktene.

Rutte gjentok dette budskapet i Davos, og sa at NATO-allierte nå var fokusert på å sikre at verken Kina eller Russland får utilbørlig økonomisk eller militær innflytelse på Grønland eller andre steder i Arktis. Trump trakk seg brått tilbake fra truslene om å innføre toll eller beslaglegge øya, og gikk dermed bort fra flere uker med aggressiv språkbruk som hadde skremt europeiske hovedsteder.

Over hele Europa ønsket lederne nedtrappingen velkommen, men med varsomhet. Flere roste den fornyede dialogen, men advarte samtidig om at tilliten hadde blitt rystet og at detaljer fortsatt var viktige. Som en tysk leder uttrykte det, bør det transatlantiske partnerskapet ikke avskrives uten videre, men Europa har heller ikke råd til å slappe av. For Danmark var budskapet klart: Samarbeid er på bordet, men det er ikke Grønlands suverenitet.