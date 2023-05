Vi kjemper for våre liv i The Outlast Trials på dagens GR Live

HQ

Outlast franchisen har blitt et av de mest ikoniske navnene i grøssersjangeren, som takket være hovedlinjene i serien, har mange fortsatt tilbakevendende mareritt. Men i dag lanseres en helt ny Outlast -opplevelse, når The Outlast Trials debuterer som et Early Access -prosjekt på PC.

Dette spillet har flerspillerelementer, men vil likevel tilby massevis av skremmende møter og øyeblikk som gjør at du aldri vil slå av lysene når du er hjemme.

For å få med deg åpningen av The Outlast Trials, sørg for å bli med vår egen Rebeca på GR Live-hjemmesiden på det vanlige tidspunktet 15:00 BST / 16:00 CEST, og sjekk også ut en trailer for det foruroligende spillet nedenfor.