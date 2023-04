Vi kjører gokart i Disney Speedstorm på dagens GR Live

HQ

Gameloft lanserte nylig sin vri på kartracingsjangeren, noe den har skapt ved hjelp av Disneys mange ikoniske merker og karakterer. Den tittelen er kjent som Disney Speedstorm, og er for tiden et Early Access-produkt som krever betaling for å få tilgang, til tross for at den er satt til å være gratis å spille når den faktisk lanseres fullt ut i fremtiden.

Men hvis du ønsker å se hvordan Disney Speedstorm former seg, kan du gå til GR Live-hjemmesiden til vanlig tid 15:00 BST / 16:00 CEST i dag, for å fange vår egen Rebeca som vert og ser ut til å spille gjennom en time av spillet.

Og inntil den tid, sørg for å også lese vår anmeldelse av spillet her, for et bredere spekter av tanker og meninger.