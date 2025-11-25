Vi kommer med våre The Game Awards-spådommer i episode 75 av Gamereactor Show

HQ

The Game Awards nærmer seg for hver dag som går, og i den forbindelse kommer vi endelig med våre spådommer for showet og hvem som vil vinne de forskjellige kategoriene i den nyeste episoden av The Gamereactor Show.

Vi går gjennom de fleste kategoriene som vil bli vist på prisutdelingen og diskuterer hvem vi tror og bør vinne hver pris, samtidig som vi deler en solid begrunnelse for hvorfor dette bør være tilfelle. Vi diskuterer kandidatene til Årets spill, hvorfor enkelte kategorier ikke gir så mye mening, og hvorfor noen nominerte kanskje fikk nominasjoner fremfor mer passende kandidater i enkelte tilfeller.

For å høre våre komplette spådommer for TGA 2025, sjekk ut den 75. episoden av showet nedenfor, eller på din valgte podcast-leverandør, det være seg Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music / Audible eller Spreaker.