Vi kommer til å livestreame sammen med The Game Awards i kveld

I kveld er kvelden. Når året går mot slutten, er det ikke ofte vi har så mye å se frem til når det gjelder nye spillutgivelser, men vi får mange spennende kunngjøringer fra Geoff Keighleys The Game Awards.

Hvis du vil ha de siste detaljene om alt som kunngjøres i kveld, trenger du ikke å gå noe sted, ettersom vi vil livestreame showet her på Gamereactor uansett hvor du får GR fra. Vi starter strømmingen kl. 00:30GMT/01:30 CET for å få med oss pre-showet, og deretter tar vi deg med helt til slutten av showet også. Som alltid kan du finne strømmingen vår via GR Live-hjemmesiden.

Som alltid vil teamet vårt også komme med nyheter etter hvert som de kommer med ferske detaljer. Vi vet allerede noen kunngjøringer som vil komme vår vei, og hvis du vil ha en komplett liste over alt som er bekreftet og ting vi forventer, kan du sjekke ut artikkelen vår her.