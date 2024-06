Vi kommer til å motorsag Locust i Gears of War: E-Day

HQ

Som du sikkert la merke til i den første traileren for Gears of War: E-Day, brukte Marcus Fenix et våpen som i serien er kjent som Retro Lancer. Og selvfølgelig er det retro fordi det er gammelt.

Siden Gears of War: E-Day utspiller seg hele 14 år før det første Gears of War, er Retro Lancer standardvåpenet, men betyr det at vi ikke kommer til å få motorsage ville monstre i det kommende eventyret?

Heldigvis har merkevaredirektør Nicole Fawcette en melding fansen vil sette pris på, og i et Xbox Wire-intervju sier hun :

"[Motorsaglanteren] eksisterer ikke for øyeblikket i den perioden ... men det er ikke et Gears-spill hvis du ikke motorsager gresshopper!"

Vi gjetter på at det vil dukke opp som et slags prototypvåpen eller lignende i løpet av eventyret, som en slags forsmak på hva som kommer.

I intervjuet forklarer studioets art director Aryan Hanbeck også at de ønsker å gjøre gresshoppen til en skremmende fiende igjen. Dette er første gang folk har møtt disse monstrene og aldri har sett noe lignende før, og det skal gjenspeiles i designet og gameplayet:

"Når spillerne opplever E-Day, ser de monstrene gjennom øynene til dem som møter dem for første gang."

Dette gjelder også Locus-dronene, som mer eller mindre er kanonføde i serien i disse dager. Også de måtte passe inn i den mer skrekkorienterte stilen, og Hanbeck forklarer :

"Vi forvandlet dronen til noe fryktinngytende, fysisk skremmende og ytterst brutalt. Det var avgjørende å få dronen riktig; alt annet med Locust skalerer vi opp derfra."

Og vi antar at det er noe fansen vil bli veldig glad for, ikke sant?