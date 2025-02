Vi lærer mer om det klassiske roguelike-spillet Lethal Honor i tegneseriestil

Under vårt besøk på BIG-konferansen i Bilbao fikk vi prøve forskjellige spill og snakke med studioene deres. Fra Viral Studios, med Antonio José, art director, og Álvaro Iturmendi, produsent, fikk vi vite litt mer om Lethal Honor og hva som ligger bak den ganske karakteristiske stilen."Basert på en tegneseriestil som Mike Mignola, Frank Miller, prøvde vi å overføre den til et videospill", sier Antonio José. "Vi visste ikke hvordan vi skulle gjøre det i 3D-stil, så vi bestemte oss for å blande en slags 2D med 3D-elementer".

I denne tittelen må vi stoppe apokalypsen i en roguelike-stil, med forskjellige våpen og spesielle evner."Nå har vi tre våpen, en katana, noen katarer og en krigshammer", kommenterte Iturmendi. "Du har forskjellige evner, og du kan plukke opp artefakter som endrer reglene litt i løpet av spillet".

Når det gjelder spillets narrativ, møter vi et hemmelig samfunn kalt Lethal Honor, som vi er en del av. Apokalypsen slippes løs, og demonene oppdager at dette samfunnet visste at det kom til å skje. "Demonene angriper anlegget, og det er der spillet starter", sa produsenten. "Lethal Honor er de gode, men det finnes folk på innsiden som ikke har gode hensikter".

Foreløpig har de allerede sikret seg en utgiver, HandyGames, og spillet er planlagt utgitt i 2025."Vi kommer til å gi ut spillet på alle plattformer, PlayStation 5 og 4, Xbox Series, selvfølgelig Steam og også Nintendo Switch", forklarte art director."Vi har ikke en nøyaktig dato, men det er snakk om mars 2025".

I mangel av en nøyaktig utgivelsesdato (mars er rett rundt hjørnet), er en demo allerede tilgjengelig på Steam, og du kan se intervjuet (fullt tekstet til ditt lokale språk) for flere detaljer.