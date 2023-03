Vi lagrer Happy Harbour i DC's Justice League: Cosmic Chaos på dagens GR Live

HQ

I dag er lanseringsdagen for det som kan være det beste Justice League videospillet i 2023. Etter den dårlige mottakelsen fra fansen for Suicide Squad: Kill the Justice League, har utvikleren PHL Collective en sjanse til å stjele rampelyset og ta tittelen på årets beste Justice League, forutsatt DC's Justice League: Cosmic Chaos lever opp til det vi så under forhåndsvisningsøkten for noen uker siden.

Mens vi har en anmeldelse for Cosmic Chaos i verkene, skal vi også sjekke ut spillet på dagens GR Live, hvor vår egen Rebeca vil være vertskap og ønsker å spille gjennom åpningstiden av tittelen, fra 15:00 GMT / 16:00 CET.

Sørg for å bli med henne på GR Live-hjemmesiden, og før alt dette starter, sørg for å også få med deg en trailer for spillet nedenfor.