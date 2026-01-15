"Vi legger lista høyt for neste generasjon: De unge som debuterer i Australian Open

HQ

Australian Open har avsluttet kvalifiseringsprosessen, trekningen er gjort, og ved siden av spillere som Jannik Sinner, Carlos Alcaraz og Novak Djokovic vil mange unge spillere debutere i Grand Slam-turneringen, deriblant fire av de åtte som spilte Next Gen ATP Finals forrige måned, en turnering forbeholdt spillere under 20 år: Nicolai Budkov Kjær fra Norge, Nishesh Basavareddy fra USA, Rafael Jodar fra Spania og Learner Tien fra USA, vinneren av Next Gen ATP Finals.

Budkov Kjær mener at "vi legger lista godt for neste generasjon. Jeg så at fire av de åtte som spilte Next Gen er videre til hovedturneringen. Det er flott å se oss unge gjøre store ting på de største scenene".

Ifølge ATP.com ser nordmannen på Casper Ruud som "en storebrorfigur" og mener de er "kanskje litt mer sultne enn de eldre". Kjær møter Railly Opelka i første runde.

Rei Sakamoto, som vant Australian Open for gutter i 2024, har også kvalifisert seg til Australian Open, og har ikke tapt et eneste sett i løpet av de tre kvalifiseringskampene. Sakamoto møter Jódar i første runde av turneringen. Learner Tien møter amerikaneren Marcos Giron i den første kampen.

Tror du disse spillerne vil slå gjennom i tennissesongen 2026?