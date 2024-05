Vi leter etter krystallstjerner på Paper Mario: The Thousand Year Door i dagens GR Live

HQ

Nyinnspillingen av Paper Mario-oppfølgeren Paper Mario: The Thousand Year Door er nå ute på Nintendo Switch, og vi skal sjekke ut spillet som en del av dagens GR Live.

Som vanlig kan du finne strømmingen på GR Live-hjemmesiden eller på Twitch og YouTube. Vi starter fra 16:00 BST / 17:00 CEST. Hvis du ikke er kjent, Paper Mario: The Thousand Year Door er et rollespill som følger Mario og en gruppe kamerater i jakten på krystallstjernene for å åpne den titulerte Thousand Year Door.

Hvis det høres ut som din greie og du vil vite mer i forkant av dagens streaming, kan du sjekke ut anmeldelsen vår her.