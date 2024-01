Vi leter etter The Lost Crown i dagens GR Live

HQ

Det har vært en ganske tøff tid for Prince of Persia i det siste, men Ubisoft gjør en storslått retur til serien med 2D-metroidvania-spillet Prince of Persia: The Lost Crown. Med nye figurer, oppfrisket gameplay og grafikk ser spillet ut til å være et godt forsøk på en ny start.

Hvis du vil se hva alt oppstyret handler om, kan du bli med oss når vi dykker ned i den første timen av spillet til vanlig tid 17 på GR Live-hjemmesiden. Vi ses der!

Og hvis du vil ha noe å lese i mellomtiden, kan du jo sjekke ut alle Eiriks inntrykk av spillet i anmeldelsen hans her.