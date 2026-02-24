Vi løser "mysteriet" med copyright-meldingen fra den offisielle Pokémon-kontoen

HQ

Pokémon er på alles lepper, med feiringen av 30-årsjubileet i gang og Pokémon Presents rett rundt hjørnet, følger vi alle mer enn noen gang med på utviklingen i sosiale medier.

Den offisielle Pokémon X-kontoen har lagt ut en "mystisk" melding i form av et varsel om opphavsrett fra 2004. Mange fans har blitt forundret over denne meldingen og leter etter den mest underlige tolkningen som er mulig, men sannheten er at det ikke er noe mer og ikke noe mindre enn copyright-skjermen som vises når du starter Pokémon FireRed og Pokémon LeafGreen på GBA, et bilde som vi vil kunne se denne fredagen når spillene slippes på Nintendo Switch til en pris på € 20.

Flere detaljer om spillet kan også bli avslørt under Pokémon Presents. Vil det være mulig å fange Deoxys? Selv om Pokémon Pokopia, som lanseres neste uke, er det mest populære spillet akkurat nå, har de klassiske Pokémon-titlene alltid en spesiell plass i hjertene våre og gir oss alltid mye å snakke om.

Må du fange dem alle?