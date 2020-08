Vi må venne oss til usikre lanseringsdatoer og forsinkelser

Du ser på Annonser

«Halo Infinite utsatt til 2021.» «NHL 21 utsettes fra september til oktober.» «Deathloop utsatt til 2021.» «Sports Story utsatt på ubestemt tid.» «Arbeidet med nye figurer til Super Smash Bros. Ultimate kan bli forsinket.»

Dette er bare en håndfull av overskrifter vi har møtt på de siste ukene og månedene, og fellesnevneren er enkel: Covid-19, det forbaskede koronaviruset som har satt sitt preg på hele verden gjennom hele 2020. Etter alt å dømme vil viruset fortsatt prege hverdagen vår i lang tid fremover, sannsynligvis over flere år, og drømmen om en «normal hverdag» må derfor fortsatt smøre seg med et godt stykke tålmodighet.

Ikke overraskende er dette noe som også setter sitt preg på spillbransjen. Prosjekter blir utsatt, lanseringsdatoer er like flytende som antibac og selv sikre lanseringsdatoer på både PlayStation 5 og Xbox Series X er vanskelig å hale ut av Sony og Microsoft. Noen av utsettelsene og problemene blir nyhetssaker, og høyst sannsynlig finnes det flere hemmelige spillprosjekter der ute vi ikke har hørt om ennå som lider samme skjebne i det stille.

Jo lengre ut i 2020 vi kommer, jo mer minner dette året om en LARP-versjon av Plague Inc.

Naturligvis skaper dette både usikkerhet og utålmodighet hos spillerne, og det er forståelig. I en tid hvor vi tilbringer mer tid i hjemmet enn tidligere har vi behov for god hjemmeunderholdning, og når verden virker mørkere og dystrere enn på lenge trenger vi noe som kan få opp humøret og ta tankene våre bort til noe kjekkere en liten stund.

Likevel eksisterer ikke spillbransjen i et vakuum separert fra resten av verden, og her er jeg inne på dagens poeng: Vi må bare venne oss til både usikre lanseringsdatoer og stadige forsinkelser i tiden fremover. Det kan virke som at jeg sparker inn en åpen dør, men jeg tror likevel det er viktig å understreke dette.

Da Halo Infinite ble forsinket til 2021 for et par uker siden var dette selvfølgelig et stort tap for Microsoft. Master Chief har alltid vært selskapets store frontfigur på spillfronten helt siden 2001, og en ny Xbox-konsoll med et nytt Halo-eventyr ville vært et enormt trekkplaster i kampen mot PlayStation 5. Helt siden E3-messen 2018 har tanken vært entydig: Halo Infinite skal lanseres samtidig som den nye Xbox-konsollen! Med et slikt utgangspunkt sier det seg selv at valget om å utsette Halo Infinite til 2021 ikke er noe Microsoft ville gjort med mindre de var helt nødt til det. At selskapet til og med vurderte å dele opp spillet i episodeformat for i det minste å gi oss noe Halo ved lanseringen av konsollen understreker dette. Teorier om at utsettelsen skyldes den noe lunkne tilbakemeldingen spillet fikk etter Xbox-presentasjonen i juli kjøper jeg altså ikke.

Avgjørelsen om å utsette Halo Infinite kan umulig være noe Microsoft hadde valgt å gjøre med mindre de var helt nødt til det.

Selv om ringvirkningene av pandemien er forholdsvis under kontroll innenfor våre egne landegrenser er dette slettes ikke tilfellet alle steder. Det er fort gjort å glemme at mange utviklere jobber i land og regioner som fortsatt er hardt rammet av pandemien, og dette begrenser naturligvis arbeidskapasiteten til studioene. Selvsagt kan man gjøre mye via hjemmekontor, men denne arbeidsformen har også sine begrensninger.

Det vi likevel ikke skal glemme er at spillutviklere er mennesker de også. De er vanlige dødelige i alle slags livssituasjoner. Noen kan være i sårbare grupper for smitte, eller ha familiemedlemmer som er det. Noen av dem kan bo i områder med dårlig infrastruktur som gjør omleggingen til hjemmekontor vanskelig, eller bo med familien under trange forhold som gjør hjemmekontor over mange måneder til et svært slitsomt arbeidsmiljø. Noen jobber best når de har et arbeidsmiljø å spille på lag med. Økonomien og fremtidsutsiktene har blitt kraftig rystet for mennesker verden over. Ikke minst kan spillutviklere, i likhet med oss andre, bli slitne, leie, trøtte og ikke minst redde av pandemien og alt den medfører av tiltak, smittevern og sosial avstand - eller mangelen på sådan, avhengig av hvor man bor. At amerikanske spillutviklere også har hatt andre forhold å stri med i sitt hjemland de siste månedene, som opptøyer, rasisme, skogbranner og en sterkt polariserende valgkamp, gjør ikke akkurat hverdagen lettere for den mentale helsen.

Ikke alle er like heldige med arbeidsplassen sin, og noen opplever dessverre at arbeidsgiveren ikke tar hensyn til arbeidernes fysiske og mentale helse. Dermed vitner det for meg om godt lederskap når spillselskaper utsetter store titler som følge av pandemien og sier helt ærlig at «slik situasjonen er nå, trenger våre ansatte mer tid.» Naturligvis kan man ikke lansere et produkt som ikke er ferdig, men det å ta forholdene på alvor for at ansatte ikke skal slite seg helt ut er både sunt og riktig.

Vi har fortsatt ikke en sikker lanseringsdato for noen av de nye konsollene. Det er ikke optimalt, men det er samtidig forståelig.

I forlengelsen av denne problemstillingen finner vi også usikkerheten knyttet til de nye konsollene. At vi verken har pris eller eksakt dato ennå er hårreisende for de fleste. Samtidig må vi huske på at verken logistikken eller arbeidsforholdene er i nærheten av normale forhold i 2020. Med en hel verden full av usikkerhet bør vi gi selv de store selskapene tid til å være helt sikre på at de kan levere det de lover når de først lover noe. Alternativet er vaklende lanseringsdatoer og usikkerhet, og et slikt tap av ansikt vil ingen av selskapene utsette seg selv for. Det ville heller ikke være gunstig for oss forbrukere med tanke på planlegging.

Du ser på Annonser

Jeg tenker at slik forholdene er nå, gjør vi lurt å stikke fingeren i jorda hver gang et spill blir utsatt i tiden som kommer, for utsettelsene og usikkerheten kommer ikke til å forsvinne med det første. Det er selvfølgelig lov å bli skuffet og lei seg over at spill man gleder seg til blir utsatt, særlig i en tid hvor vi har et særlig behov for gode spillopplevelser, og i likhet med mange andre vil jeg gjerne ha en lanseringsdato på PlayStation 5 snart. Samtidig er ikke de store spillselskapene sjelløse maskiner, selv om vi av og til kan tro det. Selskapene består av mennesker, som i likhet med oss har fått sine liv påvirket av Covid-19. Ingen er tjent med at utviklere setter liv og helse i fare for vår underholdnings skyld - da er det bedre å vente noen måneder ekstra.