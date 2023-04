Vi møter skaperen vår i dagens GR Live

HQ

Behaviour Interactive har bokstavelig talt nettopp lansert sin splitter nye tittel, Meet Your Maker, et spill som har til hensikt å utvide og vokse gjennom årene takket være sin brukergenererte innholdsdesignstil.

Siden spillet har debutert på PC, PlayStation og Xbox-konsoller i dag (selv som en del av PlayStation Plus Essentials-serien for april 2023), kommer vi til å hoppe inn i spillet i dagens GR Live, hvor jeg vil være vertskap og ønsker å sjekke ut en time av den uvanlige tittelen, alt fra kl 16:00 som vanlig.

Husk å stikke innom GR Live-hjemmesiden for å se handlingen mens den utfolder seg, og også ta en trailer for Meet Your Maker nedenfor for å få en ide om hva vi har i vente.