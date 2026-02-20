Vi oppsummerer Sonys omfattende satsing på live-service-spill

HQ

I mai 2022 sto daværende administrerende direktør i Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, foran et hav av investorer og proklamerte at selv om han ved flere anledninger hadde teaset for at Sony ville fornye sine legendariske enspiller-giganter fra deres egne PlayStation Studios, ville denne omfattende satsingen på live-tjenester være ... vel, drastisk.

Det var også her det beryktede tallet ble avslørt, som viste at Sony bare tilbød én aktiv live-tjeneste på det tidspunktet, MLB The Show, men hadde et mål om å øke antallet til 12 innen utgangen av 2026. Vi har tatt med figuren fra Sonys egen presentasjon nedenfor, slik at du selv kan se ambisjonen, og kanskje illusjonen, bak den:

Slik så det ut den gang, og målet om 12 direktesendte tjenester innen utgangen av 2026 ble født.

Flere studioer ble kjøpt opp i perioden før og etter for å sikre at dette tallet ble nådd. Den kanskje viktigste investeringen kom i form av oppkjøpet av Bungie bare noen måneder tidligere, men Sony endte også opp med å kjøpe Firesprite, Fabrik, Valkyrie, Firewalk, Haven og Neon Koi. Ikke alle disse ble umiddelbart satt i arbeid med live-service-titler, men det var tydelig på det tidspunktet at Sony ønsket å marsjere inn i en ny fremtid der individuelle titler ville trenge mer konsekvent støtte.

Før vi går videre til hvordan Ryans live-service-drøm har slått ut (og du vet sikkert allerede hvor vi skal med dette), la oss ta en oversikt over spillene som Sony lanserte på den tiden, både i disse nyoppkjøpte studioene og i deres velkjente, ikoniske "legacy"-studioer.

Først og fremst er det verdt å merke seg at noen live-service-titler faktisk ble utgitt. Helldivers II ble en kjempesuksess, selv om det nok hører mer hjemme i den såkalte "second party"-kategorien og ikke demonstrerer Sony-studiofamiliens egen evne til å lansere og vedlikeholde en live-tjeneste - men en suksess er en suksess. Gran Turismo 7 ble også en suksess, og regnes internt som en live-tjeneste av Sony. Og Marathon vil bli utgitt om noen uker.

Men det er stort sett der de gode nyhetene slutter.



Det mest åpenbare eksemplet er selvfølgelig Bluepoint, som er grunnen til dette sammendraget av hele rotet. De skulle etter sigende lage et live-service God of War-spill som deres første "ikke-remake", et prosjekt som senere ble lagt ned av Sony for litt over et år siden. Og nå har de også blitt lagt ned, og 70 mennesker har mistet jobben.



Insomniac skulle også lage et live-service-spill, og de kom opp med Spider-Man: The Great Web, et spill som faktisk ble spiltestet, men som deretter ble lagt ned. Insomniac led en stor runde med permitteringer i 2024.



Lucid Games skulle angivelig lage en live-service-versjon av Twisted Metal, som deretter ble overtatt av Firesprite, for så å bli kansellert helt til slutt.



Naughty Dog brukte offentlig store ressurser på å lage et live-service The Last of Us-spill, et spill som tilsynelatende var studioets primære, og nesten eneste, fokus i flere år. Det ble vist på Geoff Keighleys scene og ble snakket om offentlig av studioet selv - en sjeldenhet for Sonys live-service-prosjekter - men til slutt ble det kansellert helt, delvis på grunn av negative tilbakemeldinger fra Bungie, som ble kjøpt opp for å gi tilbakemeldinger og kunnskap til deres egne studioer. Naughty Dog har siden den gang opplevd en rekke oppsigelser, og det er fortsatt flere år til lanseringen av Intergalactic: The Heretic Prophet.



Jade Raymond dannet Haven Studios, som Sony senere kjøpte. De avduket sin live-tjeneste, Fairgame$, for nesten tre år siden, og etter det har vi ikke hørt noe mer offisielt. Raymond har imidlertid forlatt Haven, et studio hun selv grunnla, og prosjektets faktiske fremtid er usikker.



Sony Bend ga ut det ellers ganske vellykkede Days Gone, som hadde solgt over ni millioner eksemplarer tilbake i 2022, men var tilsynelatende ikke fornøyd med studioet likevel. På et tidspunkt i 2020 fikk de i oppdrag å jobbe med en sci-fi-live-tjeneste, men denne ble lagt ned i desember 2024, og studioet har tilsynelatende også gjennomgått omfattende permitteringer. Hva de jobber med i dag er ukjent.



Deviation ble ikke kjøpt opp, men inngikk et samarbeid om å lage et live-tjenestespill i 2021. Prosjektet ble avsluttet i 2023, og studioet stengte helt i mars 2024.



De hadde også et støttestudio, Final Strike, som også jobbet med et eget live-service-prosjekt for Sony, men det forventes at også dette vil dø sammen med Deviation i 2023.



Det legendariske Getaway-studioet, Sony London, skulle lage et live-service-spill i 2022, og vi har sett fragmenter av ulike konsepttegninger siden den gang. Dette ble lagt ned i 2024, og studioet ble deretter lagt ned i sin helhet.



Og så har vi selvfølgelig Concord. Det ble i det minste utgitt, men det imploderte på en spektakulær og tragisk måte. Det var live i bare to uker, noe som i seg selv var noe overraskende, før det ble tatt offline, og Firewalk-studioet ble stengt relativt kort tid etterpå.



Det er vanskelig å vite hvor mye ansvar som egentlig kan legges på daværende sjef Jim Ryan og studiodirektør Hermen Hulst, men de er i hvert fall medansvarlige.

Det er også Horizon Hunters Gathering fra Guerrilla og nevnte Marathon fra Bungie, men bortsett fra det kom hele 9 av 12 av live-service-titlene vi ble presentert for enten aldri ut i det hele tatt eller var bare tilgjengelig i veldig kort tid (i Concords tilfelle). Man trenger ikke være doktorgradskandidat for å se de overveldende kostnadene forbundet med denne live-service-satsingen, og heller ikke de tragiske konsekvensene den har hatt for så godt som alle involverte, fra fans til ansatte som har måttet finne seg nye jobber etter studio-nedleggelser eller oppsigelser.

En rask beregning av 70 gjennom Bluepoint-nedleggelsen, 170 hos Firewalk, 40 hos Neon Koi, 40 hos Sony Bend, over 300 hos Bungie og en haug med andre avslører at dette har "kostet" over 1 500 ansatte jobben hos Sony. Dette tallet blekner i forhold til andre oppsigelsesrunder i spillbransjen, og det er vanskelig å vite om disse studioene ville ha kuttet uansett, selv om de hadde fortsatt å jobbe med tradisjonelle enspilleropplevelser, som de i stor grad er kjent for. Men én ting er sikkert: Å kansellere prosjekter som har vært under utvikling i flere år hos studioer som alle opererer fra vestlige hovedsteder, er verken spesielt billig eller spesielt effektivt.

Microsoft har også tråkket noen på tærne de siste årene, men det er lett å se på studioene de enten har lagt ned eller permittert, og finne et mye mer variert utvalg av prosjekter. Så godt som alle Sonys oppsigelser, kanselleringer og nedleggelser av studioer ser ut til å kunne spores direkte til denne ene satsingen, denne ene beslutningen, som ble kunngjort i mai 2022 av Jim Ryan.

Det er nesten patetisk å se på nå. Og det er bare fem år siden. De klarte ikke å gi ut et spill som en del av "familien".

Sony har fortsatt en enestående talentpool, sterke IP-er, en vellykket konsollplattform og veldig lojale fans, men spesielt nå etter Bluepoints nedleggelse virker hele planen nesten komisk: at et studio som var hovedattraksjonen på PlayStation 5-lanseringen med Demon's Souls, et av de første spillene noensinne som Sony mente burde koste £69.99, og som seks år senere skulle ha brukt flere år på et God of War-spill med live-service, og som nå er helt stengt.