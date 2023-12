Vi pakker ut Fanatec Podium Button Module Rally.

HQ

I ca. 18 måneder nå har vi her på Gamereactor lengtet krampaktig etter Fanatecs "Podium Button Module Rally", som er knappemodulen som festes til rattet og brukes på ordentlig, i WRC, i Fords Puma WRC-vogn som i dag kjøres av Pierre-Louis Loubet og Ott Tanak. Vi er et av de første magasinene/nettstedene i verden som mottar et anmeldereksemplar, og nedenfor finner du noen raske bilder av oss mens vi pakker ut denne skjønnheten og den nå utsolgte Sparco R383 WRC-ringen. Vi kommer selvsagt til å anmelde denne erotiske pakken senere i uken.

Fra den offisielle pressemeldingen:

"Podium Button Module Rally, som er utviklet i samarbeid med M-Sport World Rally Team, er en funksjonsrik enhet som brukes i Ford Puma Hybrid Rally1 WRC-bilen i 2022 og 2023. Denne modulen hjalp den nidobbelte verdensmesteren Sébastien Loeb til seier i Monte Carlo-rallyet i 2022. Verdensmesteren fra 2019, Ott Tänak, vant Rally Sweden og Rally Chile i 2023.

Kjør med samme utstyr som M-Sport World Rally Team i deres Ford Puma Hybrid Rally1 WRC-biler i 2022 og 2023. Den originale Sparco-felgen som M-Sport bruker, er tilgjengelig i en rattpakke her.

Modulen spiller en viktig rolle i WRC. Det integrerte displayet betyr at M-Sport-førerne får bekreftelse på at en motor-, Regen- eller Boost-bryterposisjon er akseptert av bilen, knappene gjør det enkelt for teamet å endre oppsettet, og lysstyrken på bakgrunnsbelysningen kan justeres etter forholdene på etappen.

Selv om knappemodulen er optimalisert for rally, kan den brukes i et bredt spekter av kjøredisipliner. Den er det ideelle supplementet til Podium Hub og gir tilgang til Tuning Menu, og den er kompatibel med de fleste Fanatec-felger med seks hulls monteringsmønster."