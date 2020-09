Vi ruller med Tony Hawk i dagens GR Live

Du ser på Annonser

Tony Hawk's Pro Skater og dets direkte oppfølger har en spesiell plass i mange gameres hjerter, og dette inspirerte Activision til å be Vicarious Visions om å lage en remake. Du kan lese Odd Karstens anmeldelse her om du ikke har gjort det enda. For å feire at spillet endelig er ute (ja, vi er noen dager for sene), skal vi spille det i dagens GR Live.

For å finne ut om gamle Tony fortsatt har ferdighetene på stell, skate over til vår liveside fra klokken 16 når vi setter i gang.