I september fikk vi vite at arenaactionspillet Gigantic snart skulle komme med en åpen beta, og nå kan utviklerne i Motiga fortelle at tiden begynner å bli moden. Den...

Sier opp "en betydelig mengde" ansatte

den 10 februar 2016 klokken 11:00 NYHET. Skrevet av Tor Erik Dahl

Utvikler Motiga jobber for tiden med MOBA-spillet Gigantic til Xbox One og Windows 10, men de annonserer nå at de har blitt nødt til å si opp en betydelig mengde ansatte....