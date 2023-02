Vi ser etter en forsinket Valentine's date på dagens GR Live

HQ

I går var Valentinsdag og ingen tvil om mange av dere var opptatt tilbringe tid med en betydelig andre, eller kanskje bruke tiden mer klokt til å spille noen av de nye spillene som debuterte i stedet. Mens vi gjorde akkurat det ved å sjekke ut den første timen av Wanted: Dead i går, skal vi i dag utforske en ny lansering, den nyeste tittelen fra FMV-utvikleren, Wales Interactive.

Kjent som Ten Dates, ber denne tittelen spillere om å prøve seg på flørting og speed dating, alt i håp om å lete etter kjærlighet. Unødvendig å si, vi skal feire dagen Saint Valentine litt sent ved å se på denne.

Sørg for å bli med vår egen Rebeca på GR Live-hjemmesiden for å få med deg den første timen av dette full-motion videospillet, alt fra vanlig tid 15:00 GMT / 16:00 CET. Og i forkant av denne sparkingen, sørg for å også få med deg tankene våre om Ten Dates i vår anmeldelse her.