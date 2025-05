Vi ser frem mot Summer Game Fest i den siste episoden av The Gamereactor Show

HQ

Det har allerede vært et mega første halvår av 2025, og det kommer til å slutte med et smell også når Nintendo Switch 2 og Death Stranding 2: On the Beach kommer før vi passerer halvveis i året. Til tross for dette fantastiske kalenderåret så langt, ser andre halvdel av 2025 mye, mye magrere ut for øyeblikket, ettersom det bare er en håndfull utgivelsesdatoer å se frem mot. Det store spørsmålet er om dette vil endre seg snart etter sommeren med kunngjøringer og avsløringer, som starter med Summer Game Fest i begynnelsen av juni.

For å markere denne årlige begivenheten har vi viet den siste episoden av The Gamereactor Show til Geoff Keighleys Los Angeles-baserte arrangement, der Alex og jeg diskuterer hva vi forventer av Summer Game Fest og hvordan det, og Xbox Games Showcase, vil forme resten av kalenderåret. For å se om vi er sikre på at det blir et travelt andre halvår, må du huske å sjekke ut den siste episoden av podcasten nedenfor.

Hvis du har ventet på Superman, bør du også lytte til slutten av episoden, der vi også diskuterer hvorfor vi er optimistiske, men likevel forsiktige, når det gjelder dette første virkelige startpunktet for DC Universe.

