Vi ser fremover til EA Sports WRC 25

EA Sports WRC har nylig blitt utvidet med Hard Chargers DLC -pakken. Den inneholder 12 nye etapper, hvorav seks er modellert etter de virkelige Rally Sweden -etappene i Umeå og seks er hentet fra Hellas og WRC 2001-2002. I tillegg kommer nye biler, blant annet den meget klassiske Colin McRae-Ford Focus 1999.

Jeg har spilt Hard Chargers mye. Det er en god utvidelse, en fornuftig oppdatering som ikke bare tilfører 12 nye baner, seks nye biler og over 20 nye lakkeringer til et allerede velfylt spill, men som også fikser mange av teksturproblemene som grunnspillet led av på grunn av Unreal Engine 4s manglende evne til å gjengi løvverk og skygger på en god måte. Samtidig, nå som den siste store innholdsoppdateringen er rullet ut for EA Sports WRC 23/24, er det ikke til å komme bort fra at spillet trenger en rekke endringer/forbedringer til neste nummererte utgivelse for å kunne konkurrere med det nå seks år gamle Dirt Rally 2.0. Jeg har laget en liten liste over hva jeg kunne tenke meg å se på denne fronten.

EA Sports WRC 25 må bli mer utfordrende

Det er selvfølgelig en hårfin balansegang, og det er ikke lett å forene tilgjengelighet med simulatorbasert utfordring. EA Sports WRC lyktes på mange måter med både å gjøre spillet relativt enkelt å spille med en kontroller, på konsoll, med assists slått på, og uten å straffe spilleren like nådeløst som for eksempel Beam NG Rally eller Richard Burns Rally. Når det er sagt, må Codemasters virkelig gjøre EA Sports WRC 25 vanskeligere og mer realistisk.

Jeg foreslår at de dropper pivot/senter-fysikken de bruker i spillet i dag, og bruker et par måneder på å emulere fire virkelige kontaktpunkter (dekk mot underlaget), og på den måten bygger opp en enda mer realistisk følelse i bilen. Jeg vil at de skal tilby et enda mer realistisk system for bilens oppførsel, og vi vet at fansen stort sett ønsker det samme. Jeg tror i dag, etter alle disse hundrevis av timene, at den grunnleggende bilfysikken i Dirt Rally 2.0 (på grus, ikke på snø/asfalt) er mer realistisk enn den i EA Sports WRC. Det er mindre sidegrep i Dirt Rally 2.0, noe som betyr at du ikke kan kjøre like fort gjennom svingene, og det er ingen emulering av downforce på samme måte som i EA Sports WRC, noe som, minus i WRC 1-bilene, ikke burde være der i utgangspunktet.

En sannhet vi vet med sikkerhet i dag, er at selv tilfeldige fans vil ha en så realistisk opplevelse som mulig. Ellers ville ikke Assetto Corsa og Beam NG vært de to mest spilte racingtitlene måned etter måned, og hvis det ikke var tilfelle, ville heller ikke Kunos nådeløst realistiske debutsimulator ha solgt i over 14 millioner eksemplarer. EA Sports WRC Kuno har ennå ikke nådd én million solgte eksemplarer, noe som uansett må ses på som en fiasko, og det blir enda tydeligere at Codemasters må være mer kompromissløse i hvordan rally blir portrettert i denne serien, ettersom det har blitt klart at nøyaktig dobbelt så mange spilte Dirt Rally 2.0 enn EA Sports WRC i forrige måned. Jeg vil gjerne at Codemasters skal behage rallysim-fansen og slutte å prøve å "blidgjøre alle". Hvis spillet blir mer utfordrende, hvis spillet blir mer krevende, og hvis spillet i neste versjon blir mer kompromissløst når det gjelder vanskelighetsgrad, vil hardcore-fansen strømme til, og casual-fansen vil følge etter. Jeg føler meg helt overbevist om dette.

Ford Focus '99 er inkludert i Hard Chargers, som er en veldig god DLC-pakke. Nå er det imidlertid på tide med et helt nytt spill og et hopp fra Unreal Engine 4.4 til 5.5.

EA Sports WRC 25 må bli mye penere

Etter over 20 år er det en åpenbar utfordring å hoppe fra en egenutviklet spillmotor, som har vist seg å kunne gjengi de vakreste racingopplevelsene på markedet, til noen andres allerede ferdige renderingsteknologi. Dette var og har alltid vært tydelig i EA Sports WRC. Codemasters valgte å gå fra Ego Engine til Unreal Engine fordi Epics hyperpopulære teknologi har verdens mest omfattende asset-bibliotek. Det finnes løvverkssystemer som er flere hundre ganger mer avanserte enn det vi ser i for eksempel Dirt Rally 2.0 (som er Ego-basert), og fremfor alt fordi de ønsket å begynne å bygge etapper som er lengre enn 20 kilometer. Unreal Engine 4.4 gjorde det mulig for teamet å lage lengre ruter enn noen gang tidligere via Deferred Rendering, og det var noe vi ønsket oss i alle de aktive årene med Dirt Rally 2.0. Samtidig burde Codemasters kanskje ha valgt Forward Rendering som renderingssystem i stedet, for kanskje å unngå problemet med tekstur-pop-in i form av skygger og vegetasjon som har vært en skuffelse og et problem i WRC-opplevelsen siden lanseringen. Bytte av spillmotor i seg selv betydde også at rallyopplevelsen fra et visuelt perspektiv ble dårligere. Dirt Rally 2.0 er det flotteste og mest realistiske spillet grafisk sett, til tross for at det er seks år gammelt, mens EA Sports WRC bare er 17 måneder gammelt.

Til neste spill, EA Sports WRC 25, håper jeg at teamet har hoppet fra Unreal Engine 4.4 til dagens 5.5, som i seg selv vil gi dem mulighet til å bruke masse nye magiske teknikker for å gjøre rallyopplevelsen mye mer fotorealistisk. Nanitter har fått en stor makeover siden vi sist så på Epics gjengivelsesteknologi, og det nye systemet som tildeler forskjellige verdier per nanitt er åpenbart noe som vil være nødvendig i Codemasters neste spill. Den volumetriske gjengivelsen har også blitt bygget om med Unreal Engine 5.3, som er et annet aspekt som det neste WRC-spillet virkelig trenger. Mer dis og støv i luften, mer skitt på frontruten, mer tåke, mer volum i lyset, og mer gruskrem og støv bak bilen. 5.5.4-versjonen av Unreal Engine gir også mulighet for Ray-Tracing med lysskygger i sanntid, noe jeg også tror vil være nødvendig for å komme mye nærmere ekte rally når det gjelder grafikk. Utover det må spillet optimaliseres bedre, slik at det flyter bedre enn det gjorde, spesielt i de første seks månedene på markedet. Jeg vet at det er problemer med hvordan Unreal Engine gjengir grafikk, noe som er merkbart i de fleste Unreal-utviklede spill, men hvis Kunos kan få Assetto Corsa Competizione til å flyte like godt som det gjør med Unreal og hvis Milestone kan gjøre det samme med Ride 5, så kan selvfølgelig Codemasters det også.

Det er mange ting som må forbedres til neste spill, blant annet flottere grafikk, enda mer realistisk fysikk, mer omfattende skader og støtte for tre skjermer.

EA Sports WRC 25 må inneholde mer omfattende skader

Wreckfest 2 og Beam NG Rally viser med stor og overbevisende tydelighet at det nå er mulig å tilby spillerne svært realistiske og omfattende systemer for sanntidsdeformasjon av metallplater/plast/glass. EA Sports WRC inneholder alt for få skader på grunn av en gammel skademodell. Selv om det ryktes at blant annet Toyota nekter å la bilene sine gå i stykker slik de burde gjøre i et 2025-spill med fokus på å emulere ekte rally, er dette noe som i dag mangler i EA Sports WRC. Hvis du som spiller har aktivert "Hardcore Damage" og stuper i grøfta i 130 km/t, skal rallyet ditt alltid være over. Hvis bilen ville ha brutt sammen i virkeligheten, må det også begynne å skje i spillet. Hvis du kjører inn i en stein i samme hastighet, bør det oppstå enda mer skade, og det enkleste her er å lage en enkel skaleringsstige. Ingen skade, lett skade, hardcore skade, der bare den siste kategorien byr på ekte skade, ekte deformasjon, noe som vil gjøre kjøringen 300 % mer nervepirrende og utfordrende.