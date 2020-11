Vi ser nærmere på Acer Predator Helios 300

Målet for de fleste gaming-laptoper er å kombinere masser av hestekrefter i en form som lett kan transporteres fra A til B. Acer beveger seg tettere på dette med deres Predator Helios 300, en kraftfull maskin, som bare tigger om å brukes.

Vi snakker en 10. generasjons Intel 7-prosessor, kombinert med et Nvidia GeForce RTX 2070 Max-Q, sammen med et 144Hz IPS-panel i full HD. Det er med andre ord alt du trenger her.

Og vi vil gjerne vise deg produktet, for nedenfor kan du se en liten videogjennomgang av maskinens spesifikasjoner og features.