Vi ser nærmere på Creative SXFI

Foruten å være et meget bra headset for spill er det også lagt mye tid og anstrengelse i å utvikle en fantastisk mikrofon for kommunikasjon, kalt CommanderMic.

Creative SX-Fi Gamer har blitt designet med hardcore gamere i tankene, for å sikre at hvert aspekt av Super X-Fi-teknologien briljerer når det brukes til å drepe motstanderne i spillet. De 50mm store driverne forsikrer at du får lydbildet du trenger, med RGB-ringer for å sørge for at du også blir sett.

Super X-Fi skaper ikke bare realistisk, holografisk lyd, det kan også lage tilpassede lydprofiler og EQ-innstillinger basert på dine spesifikke ører og din øreantropometri. Super X-Fi kartlegger ørene dine, hvilket gjør det mulig å gjenskape den originale lytteopplevelsen skapt av produsentene, og med alle detaljer, oppslukelsen og dybden som originalt var tiltenkt. Du kommer til å glemme at du har på deg hodetelefoner, og lyden er skapt for å virke som at den kommer fra et ekspansivt high-end profesjonelt lydsystem.

For gaming presenteres alternativet å aktivere Battle Mode, med forbedring av fotsteg- og omladningslydene, som optimaliserer din romlige bevissthet og sikrer lynrask nøyaktighet og retningsbestemmelse, da lydkoder vil skille seg ut klare og presise.

CommanderMic har et unikt, akustisk design og har et popfilter integrert i selve mikrofonhuset. Men det er ikke bare en fantastisk mikrofon som presterer på nivå med profesjonelle mikrofoner, den har også innebygd SXFI inPerson-teknologi, som undertrykker støy og omggivende lyd, mens den fokuserer på menneskelige stemmen, hvilket garanterer at du kan høres klart og tydelig - alltid.

Selve hodetelefonene er utstyrt med myke, høykvalitets øreputer av memory foam, som lett kan tas av for rengjøring. Tilkobling til PC skjer via en spesialdesignet Kevlar USB-kabel surret inn i et skjold av aluminium og kobber for å øke holdbarheten, med et lag nylon helt ytterst.

