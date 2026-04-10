Vi ser nærmere på Pokémon TCG-settet Perfect Order

HQ

For en stund tilbake begynte vi her på Gamereactor å dele litt om Pokémon Trading Card Game, eller TCG. Det skjedde ganske naturlig, da innhold som fokuserte på sjeldne kort, boosterpakkeåpninger og samlingsutfordringer begynte å eksplodere på nettet, og så ut til å tappe inn i den samme typen kultur som vi dekker i vår eksisterende rapportering.

Så for å utfylle disse videoene, som har gjort det eksepsjonelt bra på Gamereactor siden begynnelsen, kommer det her en artikkel som gir deg en rask oversikt over det nyeste settet, Perfect Order.

27. mars 2026 var en merkedag for Pokémon-samlere og -spillere over hele verden. Med lanseringen av Perfect Order har The Pokémon Company offisielt innledet den neste store epoken i kortspillet, med direkte utgangspunkt i Lumiose City og hendelsene i Pokémon Legends: Z-A. Så hva består det av?

Her er hva som er inkludert i Perfect Ordet ETB-settet.

Dette er en annonse:

Settet har følgende overordnede struktur:



Hovedsettet: 88 kort som dekker alt fra de nye "urbane" Pokémon til de gjenintroduserte Mega Evolutions.



Mega Evolution ex: 4 nøkkelkort (Zygarde, Starmie, Clefable og Skarmory)



Illustrasjon Rares: 11 IR-kort og 6 SIR-kort, som er de primære målene for samlere.



I motsetning til de massive utgivelsene vi har sett de siste årene, er Perfect Order et bemerkelsesverdig lite sett. Med bare 124 kort totalt (inkludert de 36 Secret Rares) føles Perfect Order mer fokusert, men det er store endringer i selve kampene.

Den største endringen er introduksjonen av Mega Evolution-mekanikken i det nåværende formatet. Selv om det krever en "Mega Turbo" eller spesifikke Pokémon-evner for å få dem raskt i spill, er deres HP og skade så enorm at de kan avgjøre kamper i løpet av én eneste runde. Spesielt kombinasjonen av Decidueye ex og Vivillon har vist seg å være en fryktet strategi.

Det finnes også mindre Booster Bundles.

Dette er en annonse:

For samlere:

For samlere er det ingen tvil om hva som står øverst på ønskelisten. Meowth ex (Special Illustration Rare) har allerede blitt hyllet som settets absolutte "chase". Kortet viser en sjarmerende Meowth i vakre farger, og dets verdi i spillet gjør det enda mer ettertraktet.

Her er Meowth ex SIR.

Hvor skal du begynne?

Hvis du vil komme i gang med Perfect Order, er det flere måter å gjøre det på. Den klassiske Elite Trainer Box (ETB) er fortsatt det beste alternativet for de fleste, ettersom den inneholder 9 pakker og et eksklusivt Alakazam-kampanjekort som ikke finnes andre steder. I tillegg gir disse ETB-ene en oversikt over alle kortene i settet, samt de grunnleggende tilleggene du trenger hvis du vil bygge et lag for kamp.