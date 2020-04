Hvis du har planer om å oppgradere headsettet ditt, er JBL et merke du sikkert har sett litt på. Mens prisene ikke er like høye som andre merker, er firmaet kjent for å lage kvalitetsprodukter, og vi har tatt en titt på tre forskjellige modeller. Sjekk ut våre Quick Look-presentasjoner av LIVE 300TWS, CLUB ONE og Tune 220TWS.

Du ser på Annonser

Du ser på Annonser