Vi ser tilbake på 2024 og fremover mot 2025 i det siste The Gamereactor Show

HQ Nå som vi er inne i 2025, har vi kickstartet årets serie med The Gamereactor Show -episoder med å se tilbake på 2024 og dele våre tanker om året som var, før vi retter oppmerksomheten mot 2025 og spekulerer i hva dette kalenderåret til slutt kan ha i vente for videospill- og filmfans over hele verden. I den 39. episoden av showet stiller vi spørsmålet om 2025 kan bli et rekordår for videospill, eller om noen av de mange høyprofilerte lovede prosjektene til slutt vil trekke seg og heller satse på en utgivelse i 2026? Vil det potensielt inkludere Grand Theft Auto VI, eller vil Rockstars enormt etterlengtede spill fortsatt gjøre sin store entré før året når sin konklusjon? Vi diskuterer dette og mer. For å se hva Alex og jeg hadde å si om disse sakene, må du huske å lytte til den siste episoden av The Gamereactor Show nedenfor, og også på Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible og Spreaker.